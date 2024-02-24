Зеленський звернувся до українців у другу річницю повномасштабної війни — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звернувся до українців у другу річницю повномасштабної війни — відео

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський опублікував звернення до народу України 24 лютого 2024 року — у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленський обіцяє українцям перемогу над РФ

Великий народе великої країни! Неймовірно пишаюсь кожним, кожною. Захоплююсь кожним і кожною. Вірю в кожного і кожну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер зазначив, що будь-яка нормальна людина хоче, аби війна якомога швидше закінчилась.

Проте жодний українець не дозволить, аби закінчилась наша країна.

Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя. Дякую всім вам воїни, нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч з нами і правдою. Слава Україні! — наголосив Володимир Зеленський.

Також він розповів, що у Гостомелі відбудеться зустріч з президенткою Європарламенту Урсулою фон дер Ляєн та очільниками урядів Канади, Італії та Бельгії.

24 лютого до Києва прибуло чимало західних лідерів

Вранці президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула в українську столицю, щоб вкотре підтримати український народ на тлі його війни з російськими загарбниками.

Я у Києві, щоб відзначити другу річницю війни Росії проти України та винятковий опір українського народу, — наголосила фон дер Ляєн.

До Києва також прибули прем’єр-міністри Італії, Канади та Бельгії.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо, прем’єр Бельгії Александр де Кроо та прем’єрка Італії Джорджія Мелоні вирішили підтримати український народ особистим візитом.

Окрім того, згодом стало відомо про приїзд колишнього британського лідера Бориса Джонсона.

Не маю сумнівів, що українці з їхньою незламною хоробрістю переможуть і виженуть війська Путіна — за умови, якщо ми надамо їм необхідну військову, політичну та економічну підтримку, — заявив він.

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