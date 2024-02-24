Британська розвідка проаналізувала втрати армії РФ за два роки війни в Україні

Росія за два роки війни проти України втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення.
Які втрати Росії за два роки війни проти України
Розвідка зазначає, що Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну.
Це близько 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також щонайменше 100 000 особового складу.
За даними розвідка, РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва.
Втрати російської армії за 24 лютого
Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 409 010 військових.
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6534 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 12425 (+15) од.;
артилерійських систем — 9952 (+36) од.;
РСЗВ — 999 од.;
засоби ППО — 684 (+2) од.;
літаків — 340 (+1) од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7659 (+31) од.;
крилаті ракети -1905 (+2) од.;
кораблі/катери — 25 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 12988 (+28) од.;
спеціальна техніка — 1576 (+1) од.
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