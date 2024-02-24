Британська розвідка проаналізувала втрати армії РФ за два роки війни в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Британська розвідка проаналізувала втрати армії РФ за два роки війни в Україні

Міноборони Британії
РФ

Росія за два роки війни проти України втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення.

Які втрати Росії за два роки війни проти України

Розвідка зазначає, що Росія розгорнула приблизно 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну.

Це близько 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також щонайменше 100 000 особового складу.

За два роки конфлікту російські втрати збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що складали її початкову силу. Підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Кількість убитих і поранених у Росії, ймовірно, становить близько 350 тисяч, — йдеться у зведенні.

За даними розвідка, РФ компенсувала втрати шляхом мобілізації та збільшення виробництва.

Зараз російські війська в Україні більші, ніж на початку війни. Тепер вона здатна підтримувати атаки вздовж лінії фронту та проводити стратегію виснаження українських сил, — зазначає розвідка.

Втрати російської армії за 24 лютого

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 409 010 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6534 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин — 12425 (+15) од.;

  • артилерійських систем — 9952 (+36) од.;

  • РСЗВ — 999 од.;

  • засоби ППО — 684 (+2) од.;

  • літаків — 340 (+1) од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7659 (+31) од.;

  • крилаті ракети -1905 (+2) од.;

  • кораблі/катери — 25 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12988 (+28) од.;

  • спеціальна техніка — 1576 (+1) од.

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