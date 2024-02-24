Британська розвідка проаналізувала втрати армії РФ за два роки війни в Україні

За два роки конфлікту російські втрати збігаються, а в багатьох випадках і перевершують ті, що складали її початкову силу. Підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Кількість убитих і поранених у Росії, ймовірно, становить близько 350 тисяч, — йдеться у зведенні.