ЗСУ знищили понад 700 російських окупантів, 8 танків та літак — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 409 010 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків - 6534 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 12425 (+15) од.;

артилерійських систем - 9952 (+36) од.;

РСЗВ - 999 од.;

засоби ППО - 684 (+2) од.;

літаків - 340 (+1) од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31) од.;

крилаті ракети -1905 (+2) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од.;

спеціальна техніка - 1576 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника у районі населеного пункту Терни в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника у районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками 9 атак ворога у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ..

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку захисники відбили 8 атак противника біля Роботиного.