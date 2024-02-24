ЗСУ знищили понад 700 російських окупантів, 8 танків та літак — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 700 російських окупантів, 8 танків та літак — Генштаб

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 409 010 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків - 6534 (+8) од.;

  • бойових броньованих машин - 12425 (+15) од.;

  • артилерійських систем - 9952 (+36) од.;

  • РСЗВ - 999 од.;

  • засоби ППО - 684 (+2) од.;

  • літаків - 340 (+1) од.;

  • вертольотів - 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31) од.;

  • крилаті ракети -1905 (+2) од.;

  • кораблі/катери - 25 од.;

  • підводні човни - 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од.;

  • спеціальна техніка - 1576 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника у районі населеного пункту Терни в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника у районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками 9 атак ворога у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ..

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку захисники відбили 8 атак противника біля Роботиного.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра, – зазначає Генштаб.

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