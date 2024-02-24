ЗСУ знищили понад 700 російських окупантів, 8 танків та літак — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 409 010 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 770 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків - 6534 (+8) од.;
бойових броньованих машин - 12425 (+15) од.;
артилерійських систем - 9952 (+36) од.;
РСЗВ - 999 од.;
засоби ППО - 684 (+2) од.;
літаків - 340 (+1) од.;
вертольотів - 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7659 (+31) од.;
крилаті ракети -1905 (+2) од.;
кораблі/катери - 25 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 12988 (+28) од.;
спеціальна техніка - 1576 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників біля Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника у районі населеного пункту Терни в Донецькій області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак противника у районах Богданівки та Іванівського Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками 9 атак ворога у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.
На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ..
На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку захисники відбили 8 атак противника біля Роботиного.
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