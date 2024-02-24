Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 409010 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6534 (+8) ед.;
боевых бронированных машин — 12425 (+15) ед.;
артиллерийских систем — 9952 (+36) ед.;
РСЗО — 999 ед.;
средства ПВО — 684 (+2) ед.;
самолетов — 340 (+1) ед;
вертолетов — 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31) ед.;
крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;
корабли/катера — 25 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 12988 (+28) ед;
специальная техника — 1576 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников возле Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны в Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.
На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении защитники отразили 8 атак противника возле Роботиного.
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