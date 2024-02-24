ВСУ уничтожили более 700 российских оккупантов, 8 танков и самолет — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 700 российских оккупантов, 8 танков и самолет — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 409010 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 770 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6534 (+8) ед.;

  • боевых бронированных машин — 12425 (+15) ед.;

  • артиллерийских систем — 9952 (+36) ед.;

  • РСЗО — 999 ед.;

  • средства ПВО — 684 (+2) ед.;

  • самолетов — 340 (+1) ед;

  • вертолетов — 325 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31) ед.;

  • крылатые ракеты -1905 (+2) ед.;

  • корабли/катера — 25 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 12988 (+28) ед;

  • специальная техника — 1576 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении защитники отразили 8 атак противника возле Роботиного.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра, — отмечает Генштаб.

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