ВСУ поразили 3 артсредства и 2 ЗРК "Тор" армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ поразили 3 артсредства и 2 ЗРК "Тор" армии РФ — Генштаб

Генштаб ВСУ
Танк
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В течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 – по зенитно-ракетным комплексам российской армии.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 23.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 58 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 62 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг совершил 1 атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка, Белогоровка Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 6 атак противника в районе населенного пункта Ивановское Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Орловка, Тоненьке Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе Работиного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринято 7 попыток штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 5 населенных пунктов, среди них город Херсон и Новотягинка, Велетенське, Станислав Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам, 1 складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Тор" армии РФ.

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