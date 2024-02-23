Силы обороны за сутки уничтожили тысячу оккупантов и 49 артсистем — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны за сутки уничтожили тысячу оккупантов и 49 артсистем — Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Российская армия потеряла около тысячи солдат, 3 танка, 49 артсистем, 37 боевых бронированных машин.

Потери РФ на 23 февраля

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.

Ракетные войска нанесли поражение по:

  • 4 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

  • 1 логистическому хабу,

  • 2 средствах противовоздушной обороны,

  • 1 наземной станции управления БПЛА противника.

Всего враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на передовой

В Купянском направлении враг предпринял 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

В Лиманском направлении российские войска 14 раз атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении , силами обороны отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону украинских войск.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 5 атак РФ западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении войска РФ предприняли 5 попыток штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.

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