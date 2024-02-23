За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение. Российская армия потеряла около тысячи солдат, 3 танка, 49 артсистем, 37 боевых бронированных машин.
Потери РФ на 23 февраля
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.
Ракетные войска нанесли поражение по:
4 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
1 логистическому хабу,
2 средствах противовоздушной обороны,
1 наземной станции управления БПЛА противника.
Всего враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Ситуация на передовой
В Купянском направлении враг предпринял 5 попыток наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
В Лиманском направлении российские войска 14 раз атаковали украинские подразделения в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении , силами обороны отражены 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Торец Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ отразили 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону украинских войск.
На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении Силами обороны отражены 5 атак РФ западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении войска РФ предприняли 5 попыток штурма позиций украинских войск на левобережье Днепра.
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