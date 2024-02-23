За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення. Російська армія втратила близько тисячі солдатів, 3 танки, 49 артсистем, 37 бойових броньованих машин.

Втрати РФ на 23 лютого

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.

Ракетні війська завдали ураження по:

4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,

1 логістичному хабу,

2 засобах протиповітряної оборони,

1 наземній станції управління БпЛА противника.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Ситуація на передовій

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку російські війська 14 разів атакували українські підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 5 атак РФ західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку війська РФ здійснили 5 спроб штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.