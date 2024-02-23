За минулу добу відбулося 101 бойове зіткнення. Російська армія втратила близько тисячі солдатів, 3 танки, 49 артсистем, 37 бойових броньованих машин.
Втрати РФ на 23 лютого
За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.
Ракетні війська завдали ураження по:
4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,
1 логістичному хабу,
2 засобах протиповітряної оборони,
1 наземній станції управління БпЛА противника.
Загалом ворог завдав 3 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Ситуація на передовій
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 спроб наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку російські війська 14 разів атакували українські підрозділи в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торецьк Донецької області.
На Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону українських військ.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 5 атак РФ західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку війська РФ здійснили 5 спроб штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.
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