Протягом доби українські військові 81 раз вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали окупантам численних втрат.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби злочинна армія РФ завдала 50 авіаударів і здійснила 80 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка Іванівське, Кліщіївка та Торецьк, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ.
На Новопавлівському напрямку відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Золота Нива.
На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 4 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління противника.
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