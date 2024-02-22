Зазначається, що протягом доби злочинна армія РФ завдала 50 авіаударів і здійснила 80 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка Іванівське, Кліщіївка та Торецьк, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Золота Нива.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 4 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.