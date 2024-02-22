Українські військові на лівому березі Дніпра на Херсонщині ліквідували протягом доби більше 130 російських окупантів.

Що відомо про успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Зазначається, що протягом доби українські військові знищили 13 фортифікаційних споруд російських окупантів, 6 ворожих гармат та 12 автівок.

Підкреслюється, що окупаційна армія РФ не полишає спроб вибити українських військових з позицій на лівобережжі Херсонщини.

Протягом минулої доби ЗСУ відбили 4 ворожі атаки та завдали ворогу численних втрат.

Наші воїни продовжують заходи щодо утримання та розширення плацдарму, й завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах, — зазначають представники ОСУВ “Одеса”. Поширити

Так, протягом доби ЗСУ ліквідували 133 російських загарбника, 6 ворожих гармат, РСЗВ “Град”, 2 міномети і 2 БпЛА "Ланцет" та "Zala".

Окрім цього знищенно 2 ворожі човни, наземну станцію управління артилерією, 12 одиниць ворожої бронетехніки, 13 фортифікаційних споруд, вузол зв'язку та польовий склад боєприпасів.

Що відомо про наслідки обстрілів армії РФ

Наголошується, що російські окупанти продовжують проводити розвідку та намагаються тиснути за рахунок постійних артилерійських обстрілів, ударних БпЛА та авіації.

Протягом бойової доби ворог двічі атакував з повітря Чорнобаївку: ракетами невстановленого типу, та керованою авіабомбою. Надвечір, з літака тактичної авіації ворог спрямував керовану ракету Х-31П в напрямку Одеської області, яка втратила свою бойову спроможність в повітрі, — зазначають представники командування ОСУВ “Одеса”. Поширити

Окрім цього російські окупанти атакують дронами об’єкти цивільної інфраструктури прифронтових регіонів Херсонщини та Миколаївщини.

Ворог застосував 66 FPV-дронів, 27 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 22 осколкові боєприпаси. Поранено три цивільні особи та 6 працівників поліції. Пошкоджено півтора десятка приватних та кілька багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, гаражі, складські приміщення та автомобілі.

Окрім того, окупанти сім разів вдарили з артилерії по Херсону, били по населених пунктах на правобережжі Херсонщини та прибережні райони Миколаївщини. Серед них — Станіслав, Михайлівка, Антонівка, Іванівка, Зеленівка, Дудчани, Осокорівка, Білозерка, Токарівка та Дмитрівка Куцурубської громади. Під час артилерійських обстрілів пошкоджено адмінбудівлю, приватні та багатоквартирні будинки, гаражі, стільникову вежу та газогін.

За даними Сил оборони поки на бойовому чергуванні перебуває лише три ворожих кораблі: два — у Чорному морі та один — в Азовському. Російські ракетоносії заведені в пункти базування.