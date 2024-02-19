На підконтрольну територію України з окупованої території Херсонської області повернули 14-річну дівчинку–сироту та ще чотирьох дітей з батьками.
Повернення українських дітей додому
Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що 14-річна дівчинка жила з бабусею-опікункою, але та померла. Дитина залишилася одна в окупації.
Він додав, що разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками. Це дві родини.
Дорослі звернулися до благодійної організації Save Ukraine з проханням допомогти.
Від початку року вдалося повернути 16 дітей з окупованої Херсонщини.
Скільки дітей втратила Україна за 10 років війни
Як розповів засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтервʼю Online.UA, за 10 років війни РФ проти України за його підрахунками, Крим, Донбас, нові окуповані території — це близько півтора мільйона дітей.
Він додає, що скільки з них переїхали на територію України чи інші країни — цієї статистики немає. Але підрахувавши статистику з окупованих територій під час повномасштабного вторгнення, можна говорити, що понад мільйон дітей опинилися під владою росіян або в окупації, або депортовані до Росії.
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