На підконтрольну територію України з окупованої території Херсонської області повернули 14-річну дівчинку–сироту та ще чотирьох дітей з батьками.

Повернення українських дітей додому

Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що 14-річна дівчинка жила з бабусею-опікункою, але та померла. Дитина залишилася одна в окупації.

Важко уявити, що переживала й відчувала дівчина. Але сьогодні вона на вільній українській землі. Де про неї подбають. Дитина – одна з тих, кого вдалося повернути з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Поширити

Він додав, що разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками. Це дві родини.

Дорослі звернулися до благодійної організації Save Ukraine з проханням допомогти.

Від початку року вдалося повернути 16 дітей з окупованої Херсонщини.

Скільки дітей втратила Україна за 10 років війни

Як розповів засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтервʼю Online.UA, за 10 років війни РФ проти України за його підрахунками, Крим, Донбас, нові окуповані території — це близько півтора мільйона дітей.

Від 15 до 20 % дитячого населення України опинилися за 10 років під владою Росії. Тільки в Криму жило близько півмільйона дітей. На Донбасі був мільйон дітей, дві третини з них опинилися в окупації одразу в 2014 році, — розповів Кулеба. Поширити

Він додає, що скільки з них переїхали на територію України чи інші країни — цієї статистики немає. Але підрахувавши статистику з окупованих територій під час повномасштабного вторгнення, можна говорити, що понад мільйон дітей опинилися під владою росіян або в окупації, або депортовані до Росії.