Україна повернула ще двох дітей з окупованої Херсонщини — Прокудін

Україна повернула з окупації двох дітей з Херсонщини

Сьогодні ще дві дитини з ТОТ змогли повернутися на вільну Україну.

Про це написав у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Двох дівчат, 15 і 16 років, вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію, зараз вони знаходяться у безпеці.

Знову на вільній землі. Нарешті ці слова змогли сказати ще двоє дітей. Дівчат 15 і 16 років вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Поширити

За його словами, родини дітей співпрацювали із Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Зараз і діти і дорослі у безпеці. Їм надають необхідну допомогу. Дякую усім, хто працював над цим поверненням, – підкреслив очільник ОВА.

Засновник Save Ukraine розповів про роботу фонду

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтерв’ю Online.UA розповів, що Save Ukraine не є єдиним фондом, який працює над поверненням дітей, але, мабуть, вони повернули найбільше дітей.