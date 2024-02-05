Україна повернула ще двох дітей з окупованої Херсонщини — Прокудін

5 лютого Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території лівобережної Херсонщини двох дівчат-підлітків.
Україна повернула з окупації двох дітей з Херсонщини
Сьогодні ще дві дитини з ТОТ змогли повернутися на вільну Україну.
Про це написав у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Двох дівчат, 15 і 16 років, вдалося повернути з окупації на підконтрольну Україні територію, зараз вони знаходяться у безпеці.
За його словами, родини дітей співпрацювали із Save Ukraine, завдяки чому змогли виїхати з тимчасово окупованої частини Херсонщини.
Зараз і діти і дорослі у безпеці. Їм надають необхідну допомогу. Дякую усім, хто працював над цим поверненням, – підкреслив очільник ОВА.
Засновник Save Ukraine розповів про роботу фонду
Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтерв’ю Online.UA розповів, що Save Ukraine не є єдиним фондом, який працює над поверненням дітей, але, мабуть, вони повернули найбільше дітей.
Наш фонд повернув уже майже 230 дітей, які були депортовані, викрадені, примусово переміщені з окупованих територій, із території Росії. До речі, 64 дитини з цих майже 230 — це діти-сироти, які були або викрадені, або примусово переміщені, або знаходилися в сімейних формах виховання чи прийомних сім’ях, або під опікою.
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