Украина вернула еще двоих детей из оккупированной Херсонщины — Прокудин

Украина вернула с оккупации двоих детей из Херсонщины

Сегодня еще два ребенка из ВТО смогли вернуться на свободную Украину.

Об этом написал в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Двух девочек, 15 и 16 лет, удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию, сейчас они находятся в безопасности.

Снова на свободной земле. Наконец, эти слова смогли сказать еще двое детей. Девушек 15 и 16 лет удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию. Поделиться

По его словам, семьи детей сотрудничали с Save Ukraine, благодаря чему смогли уехать из временно оккупированной части Херсона.

Сейчас дети и взрослые в безопасности. Им оказывают необходимую помощь. Благодарю всех, кто работал над этим возвращением, – подчеркнул глава ОВА.

Основатель Save Ukraine рассказал о работе фонда

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA рассказал, что Save Ukraine не является единственным фондом, работающим над возвращением детей, но, пожалуй, они вернули больше всего детей.