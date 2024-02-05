Украина вернула еще двоих детей из оккупированной Херсонщины — Прокудин

5 февраля Украине удалось вернуть с временно оккупированной территории левобережной Херсонщины двух девочек-подростков.
Украина вернула с оккупации двоих детей из Херсонщины
Сегодня еще два ребенка из ВТО смогли вернуться на свободную Украину.
Об этом написал в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Двух девочек, 15 и 16 лет, удалось вернуть из оккупации на подконтрольную Украине территорию, сейчас они находятся в безопасности.
По его словам, семьи детей сотрудничали с Save Ukraine, благодаря чему смогли уехать из временно оккупированной части Херсона.
Сейчас дети и взрослые в безопасности. Им оказывают необходимую помощь. Благодарю всех, кто работал над этим возвращением, – подчеркнул глава ОВА.
Основатель Save Ukraine рассказал о работе фонда
Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA рассказал, что Save Ukraine не является единственным фондом, работающим над возвращением детей, но, пожалуй, они вернули больше всего детей.
Наш фонд вернул уже почти 230 детей, депортированных, похищенных, принудительно перемещенных с оккупированных территорий, с территории России. Кстати, 64 ребенка из этих почти 230 — это дети-сироты, которые были либо похищены, либо принудительно перемещены, либо находились в семейных формах воспитания или в приемных семьях, или на попечении.
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