С оккупированной территории Херсонщины вернули еще 5 детей
Категория
Украина
Дата публикации

С оккупированной территории Херсонщины вернули еще 5 детей

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Дети
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На подконтрольную территорию Украины с оккупированной территории Херсонской области вернули 14-летнюю девочку-сироту и еще четырех детей с родителями.

Возвращение украинских детей домой

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что 14-летняя девочка жила с бабушкой-опекуншей, но умерла. Ребенок остался один в оккупации.

Трудно вообразить, что переживала и чувствовала девушка. Но сегодня она находится на свободной украинской земле. Где о ней позаботятся. Ребенок — один из тех, кого удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсонщины.

Он добавил, что вместе с ней удалось уехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи.

Взрослые обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь.

С начала года удалось вернуть 16 детей из оккупированой Херсонщины.

Сколько детей потеряла Украина за 10 лет войны

Как рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA, за 10 лет войны РФ против Украины по его подсчетам Крым, Донбасс, новые оккупированные территории — это около полутора миллионов детей.

От 15 до 20% детского населения Украины оказались за 10 лет во власти России. Только в Крыму жило около полумиллиона детей. На Донбассе был миллион детей, две трети из них оказались в оккупации сразу в 2014 году, — рассказал Кулеба.

Он добавляет, что сколько из них переехали на территорию Украины или другие страны этой статистики нет. Но подсчитав статистику с оккупированных территорий во время полномасштабного вторжения, можно говорить, что более миллиона детей оказались во власти россиян либо в оккупации, либо депортированы в Россию.

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