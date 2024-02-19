На подконтрольную территорию Украины с оккупированной территории Херсонской области вернули 14-летнюю девочку-сироту и еще четырех детей с родителями.
Возвращение украинских детей домой
Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что 14-летняя девочка жила с бабушкой-опекуншей, но умерла. Ребенок остался один в оккупации.
Он добавил, что вместе с ней удалось уехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи.
Взрослые обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь.
С начала года удалось вернуть 16 детей из оккупированой Херсонщины.
Сколько детей потеряла Украина за 10 лет войны
Как рассказал основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью Online.UA, за 10 лет войны РФ против Украины по его подсчетам Крым, Донбасс, новые оккупированные территории — это около полутора миллионов детей.
Он добавляет, что сколько из них переехали на территорию Украины или другие страны этой статистики нет. Но подсчитав статистику с оккупированных территорий во время полномасштабного вторжения, можно говорить, что более миллиона детей оказались во власти россиян либо в оккупации, либо депортированы в Россию.
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