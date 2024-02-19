Как Россия зомбирует украинских детей на временно оккупированных территориях

По информации аналитиков ЦПИ, российские захватчики активно завозят педагогов из РФ для русификации украинских детей.

В то же время кремлевская пропаганда развернула информационно агитационную кампанию по привлечению педагогов из жителей оккупированных украинских территорий.

В одном из пропагандистских материалов отмечается, что якобы учительница из бурятии Оксана Бухольцева приехала в оккупированный Токмак в Запорожской области, где ее сделали директором одной из школ.

В частности, кремлевские пропагандисты утверждают, что якобы жители города не знают и не говорят по-украински, а местный диалект, это, будто, "суржик", возникший в результате сочетания двух языков.

При этом кремлевская пропаганда цинично утверждает, что якобы учащиеся младших классов "с удовольствием учатся по российской программе".

При этом кремлевские пропагандисты как всегда не сдержались и начали нести бред о том, что якобы старшеклассники интересуются законодательством РФ и безгранично доверяют путину.

Родителей заставляют отказаться от дистанционного обучения по украинской программе, угрожая, что дети «потеряют возможности, которые дает Россия».

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.