По информации представителей Центра противодействия дезинформации, российские захватчики усилят тотальную русификацию украинских детей на временно оккупированных территориях.
Как Россия зомбирует украинских детей на временно оккупированных территориях
По информации аналитиков ЦПИ, российские захватчики активно завозят педагогов из РФ для русификации украинских детей.
В то же время кремлевская пропаганда развернула информационно агитационную кампанию по привлечению педагогов из жителей оккупированных украинских территорий.
В одном из пропагандистских материалов отмечается, что якобы учительница из бурятии Оксана Бухольцева приехала в оккупированный Токмак в Запорожской области, где ее сделали директором одной из школ.
В частности, кремлевские пропагандисты утверждают, что якобы жители города не знают и не говорят по-украински, а местный диалект, это, будто, "суржик", возникший в результате сочетания двух языков.
При этом кремлевская пропаганда цинично утверждает, что якобы учащиеся младших классов "с удовольствием учатся по российской программе".
При этом кремлевские пропагандисты как всегда не сдержались и начали нести бред о том, что якобы старшеклассники интересуются законодательством РФ и безгранично доверяют путину.
Родителей заставляют отказаться от дистанционного обучения по украинской программе, угрожая, что дети «потеряют возможности, которые дает Россия».
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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