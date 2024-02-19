За інформацією представників Центру протидії дезінформації, російські загарбники посилють тотальну русифікацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

Як Росія зомбує українських дітей на тимчасово окупованих територіях

За інформацією аналітиків ЦПД, російські загарбники активно завозять педагогів з РФ для русифікації українських дітей.

У той же час кремлівська пропаганда розгорнула інформаційно агітаційну кампанію із залучення педагогів з жителів окупованих українських територій.

В одному з пропагандистських матеріалів зазначається, що нібито вчителька із бурятії Оксана Бухольцева приїхала до окупованого Токмаку у Запорізькій області, де її зробили директором однієї зі шкіл.

Зокрема, кремлівські пропагандисти стверджують, що нібито жителі міста не знають та не говорять українською, а місцевий діалект, це, наче, “суржик”, який виник в результаті поєднання двох мов.

При цьому кремлівська пропаганда цинічно стверджує, що нібито учні молодших класів “із задоволенням навчаються за російською програмою”.

При цьому кремлівські пропагандисти як завжди не стримались і почали нести маячню про те, що нібито старшокласники “цікавляться законодавством РФ та безмежно довіряють путіну

Батьків змушують відмовитися від дистанційного навчання за українською програмою, погрожуючи, що діти «втратять можливості, які дає росія».

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.