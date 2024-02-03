Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули внаслідок атаки РФ по Покровському району

Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули 6 січня під час ракетних ударів армії РФ по селу Рівне та по Покровську. Наразі експертиза триває.
Ідентифіковано двох дітей внаслідок атаки РФ
Криміналістам вдалось вже встановити семирічного хлопчика, який загинув у селі Рівне та 14-річного хлопця, який загинув у Покровську.
Що відомо про атаку по Покровському району на Донеччині
Армія РФ завдала ракетних ударів по Покровському району Донецької області близько 15:00 6 січня.
Як повідомив начальник обладміністрації Вадим Філашкін, ракетами С-300 поцілили по житлових будинках у селі Рівне Мирноградської громади та Покровську. Також були влучання у Звіровому Покровської громади, там поранених або загиблих не було.
За оперативною інформацією обладміністрації та поліції, жертвами російських ударів стали щонайменше 11 людей, з яких п'ять дітей. Тіла загиблих шукали під завалами до вечора 8 січня. Експертиза фрагментів тіл, які знайшли на місці, ще триває. Станом на 10 січня ідентифіковані сімох загиблих, трьох у Покровську — 34-річного чоловіка та двох жінок віком 37 і 39 років.
У селі Рівне було пряме влучання у будинок, де перебувала родина: троє дорослих та троє дітей загинули.
За інформацією міністра МВС Ігоря Клименка, станом на вечір 8 січня вдалось встановити трьох загиблих — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. Також 10 січня поліція повідомила, що загинула 59-річна бабуся.
По будинках у селі Рівне, розказав заступник начальника Мирноградської адміністрацій Юрій Третяк, РФ вдарила вперше. Загалом пошкоджені понад 80 будівель.
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