Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули внаслідок атаки РФ по Покровському району

Поліцейські ідентифікували двох дітей, які загинули 6 січня під час ракетних ударів армії РФ по селу Рівне та по Покровську. Наразі експертиза триває.

Ідентифіковано двох дітей внаслідок атаки РФ

Криміналістам вдалось вже встановити семирічного хлопчика, який загинув у селі Рівне та 14-річного хлопця, який загинув у Покровську.

Залишається встановити ще двох загиблих дітей — хлопчиків 9 та 16 років. Ідентифікація триває, — повідомили в поліції.

Що відомо про атаку по Покровському району на Донеччині

Армія РФ завдала ракетних ударів по Покровському району Донецької області близько 15:00 6 січня.

Як повідомив начальник обладміністрації Вадим Філашкін, ракетами С-300 поцілили по житлових будинках у селі Рівне Мирноградської громади та Покровську. Також були влучання у Звіровому Покровської громади, там поранених або загиблих не було.

За оперативною інформацією обладміністрації та поліції, жертвами російських ударів стали щонайменше 11 людей, з яких п'ять дітей. Тіла загиблих шукали під завалами до вечора 8 січня. Експертиза фрагментів тіл, які знайшли на місці, ще триває. Станом на 10 січня ідентифіковані сімох загиблих, трьох у Покровську — 34-річного чоловіка та двох жінок віком 37 і 39 років.

У селі Рівне було пряме влучання у будинок, де перебувала родина: троє дорослих та троє дітей загинули.

За інформацією міністра МВС Ігоря Клименка, станом на вечір 8 січня вдалось встановити трьох загиблих — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. Також 10 січня поліція повідомила, що загинула 59-річна бабуся.

По будинках у селі Рівне, розказав заступник начальника Мирноградської адміністрацій Юрій Третяк, РФ вдарила вперше. Загалом пошкоджені понад 80 будівель.