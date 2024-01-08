Удар РФ по Покровському району Донеччини. Знайдено понад 100 фрагментів тіл

У Покровську та селі Рівному на Донеччині завершили пошуково-рятувальні роботи після удару росіян 6 січня. Ідентифіковано 5 жертв з 11.

У Покровському районі завершили пошукову операцію

За даними очільника МВС Ігоря Клименка наразі вдалося встановити 5 жертв.

Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку. Поширити

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. Міністр зазначив, що 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару.

Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію.

Начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в етері «Суспільне. Спротив» заявив, що на місці обстрілів 6 січня по Покровську району знайдено понад 100 фрагментів людських тіл.

Варварська атака, дуже велика кількість загиблих і дуже важко встановити скільки людей загинуло в той час, — наголосив очільник області. Поширити

Як зазначили у поліції Донецької області, криміналісти за допомогою генетичного аналізатора ANDE 6C проводять ідентифікацію осіб.

У ДСНС повідомили, що через значне зниження температури повітря та затвердіння ґрунту подальше проведення обстеження собаками місць обстрілу для виявлення загиблих неможливе, роботи завершили.

Ракетний удар по Покровському району на Донеччині

Близько 15:00 6 січня російські війська ракетами С-300 поцілили по житлових будинках у селі Рівне Мирноградської громади та Покровську.

Також були влучання у Звіровому Покровської громади, там поранених або загиблих не було.

Загинуло від російських ударів щонайменше 11 людей, з яких 5 дітей.

У селі Рівне ракета влучила у будинок, де перебувала родина: загинуло троє дорослих та троє дітей.

У Покровську ракета влучила по приватній забудові. Зруйновано два будинки. За даними ОВА, загинуло п’ятеро людей - родина переселенців з Авдіївки.