Удар РФ по Покровскому району Донецкой области. Найдено более 100 фрагментов тел

В Покровске и селе Ровно Донецкой области завершили поисково-спасательные работы после удара россиян 6 января. Идентифицировано 5 жертв из 11.

В Покровском районе завершили поисковую операцию

По данным главы МВД Игоря Клименко, сейчас удалось установить 5 жертв.

Опознаны трое погибших из с. Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина. Поделиться

Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Министр отметил, что 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.

Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию.

Начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире «Суспільне. Спротив» заявил, что на месте обстрелов 6 января по Покровскому району найдено более 100 фрагментов человеческих тел.

Варварская атака, очень большое количество погибших и очень трудно установить, сколько людей погибло в то время, — подчеркнул глава области. Поделиться

Как отметили в полиции Донецкой области, криминалисты посредством генетического анализатора ANDE 6C проводят идентификацию лиц.

В ГСЧС сообщили, что из-за значительного снижения температуры воздуха и отвердения почвы дальнейшее проведение обследования собаками мест обстрела для обнаружения погибших невозможно, работы завершили.

Ракетный удар по Покровскому району Донецкой области

Около 15:00 6 января российские войска ракетами С-300 попали в жилые дома в селе Ровно Мирноградской общины и Покровска.

Также были попадания в Зверевом Покровской общины, там раненых или погибших не было.

Погибли от российских ударов по меньшей мере 11 человек, из которых 5 детей.

В селе Ровно ракета попала в дом, где находилась семья: погибли трое взрослых и трое детей.

В Покровске ракета попала по частной застройке. Разрушены два дома. По данным ОВА, погибли пять человек - семья переселенцев из Авдеевки.