Удар РФ по Покровскому району Донецкой области. Найдено более 100 фрагментов тел

В Покровске и селе Ровно Донецкой области завершили поисково-спасательные работы после удара россиян 6 января. Идентифицировано 5 жертв из 11.
В Покровском районе завершили поисковую операцию
По данным главы МВД Игоря Клименко, сейчас удалось установить 5 жертв.
Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Министр отметил, что 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.
Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию.
Начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире «Суспільне. Спротив» заявил, что на месте обстрелов 6 января по Покровскому району найдено более 100 фрагментов человеческих тел.
Как отметили в полиции Донецкой области, криминалисты посредством генетического анализатора ANDE 6C проводят идентификацию лиц.
В ГСЧС сообщили, что из-за значительного снижения температуры воздуха и отвердения почвы дальнейшее проведение обследования собаками мест обстрела для обнаружения погибших невозможно, работы завершили.
Ракетный удар по Покровскому району Донецкой области
Около 15:00 6 января российские войска ракетами С-300 попали в жилые дома в селе Ровно Мирноградской общины и Покровска.
Также были попадания в Зверевом Покровской общины, там раненых или погибших не было.
Погибли от российских ударов по меньшей мере 11 человек, из которых 5 детей.
В селе Ровно ракета попала в дом, где находилась семья: погибли трое взрослых и трое детей.
В Покровске ракета попала по частной застройке. Разрушены два дома. По данным ОВА, погибли пять человек - семья переселенцев из Авдеевки.
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