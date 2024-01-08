Удар РФ по Покровскому району Донецкой области. Найдено более 100 фрагментов тел
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Покровскому району Донецкой области. Найдено более 100 фрагментов тел

Игорь Клименко
Покровск
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В Покровске и селе Ровно Донецкой области завершили поисково-спасательные работы после удара россиян 6 января. Идентифицировано 5 жертв из 11.

В Покровском районе завершили поисковую операцию

По данным главы МВД Игоря Клименко, сейчас удалось установить 5 жертв.

Опознаны трое погибших из с. Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Министр отметил, что 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.

Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию.

Начальник областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире «Суспільне. Спротив» заявил, что на месте обстрелов 6 января по Покровскому району найдено более 100 фрагментов человеческих тел.

Варварская атака, очень большое количество погибших и очень трудно установить, сколько людей погибло в то время, — подчеркнул глава области.

Как отметили в полиции Донецкой области, криминалисты посредством генетического анализатора ANDE 6C проводят идентификацию лиц.

В ГСЧС сообщили, что из-за значительного снижения температуры воздуха и отвердения почвы дальнейшее проведение обследования собаками мест обстрела для обнаружения погибших невозможно, работы завершили.

Ракетный удар по Покровскому району Донецкой области

Около 15:00 6 января российские войска ракетами С-300 попали в жилые дома в селе Ровно Мирноградской общины и Покровска.

Также были попадания в Зверевом Покровской общины, там раненых или погибших не было.

Погибли от российских ударов по меньшей мере 11 человек, из которых 5 детей.

В селе Ровно ракета попала в дом, где находилась семья: погибли трое взрослых и трое детей.

В Покровске ракета попала по частной застройке. Разрушены два дома. По данным ОВА, погибли пять человек - семья переселенцев из Авдеевки.

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