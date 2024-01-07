Удар РФ по Покровску. Число жертв увеличилось

Больше суток продолжаются аварийно-спасательные работы в Покровском районе Донецкой области, по которому Россия 6 января ударила ракетами С-300. Спасатели разобрали более 100 тонн разрушенных частей домов на местах ударов. Найдены тела новых погибших.

Число жертв ракетных обстрелов РФ в Покровском районе увеличилось

По состоянию на 17:00 7 января на местах российских ракетных ударов в Покровске и селе Ровном изъяли тела еще трех погибших, среди которых трехлетний ребенок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

Донецкая область, Покровский район. Больше суток продолжаются аварийно-спасательные работы. Спасатели разобрали более 100 тонн разрушенных частей домов на местах ударов. Полицейские изъяли более полусотни фрагментов тел, отбирают биологические образцы и делают все возможное для идентификации погибших, – отметил Клименко. Поделиться

Также глава МВД сообщил, что, по оперативной информации, жертвами российских ударов стали по меньшей мере 11 человек, из которых пятеро детей.

Однако окончательную цифру погибших подтвердит экспертиза. Сила вражеского удара была слишком мощной, поэтому эта работа требует времени, – добавил он. Поделиться

Удар РФ по Покровску: что известно

6 января российская армия нанесла по Покровскому району Донецкой области массированный удар.

В Покровской общине 6 человек погибли и 8 ранены, повреждены 134 частных дома и 15 многоэтажек. В Ровном Мирноградской громады шесть погибших и двое раненых, повреждены 80 домов, фельдшерско-акушерский пункт и админздание.

Захватчики применили ракеты С-300.

Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску четырех человек, среди которых два ребенка.

В селе Ровном изъяли тело погибшего ребенка на месте разрушенного дома. Чрезвычайники ищут еще пятерых человек, в том числе двоих детей.

Таким образом, количество погибших возросло до 13.