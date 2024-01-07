Удар РФ по Покровску. Число жертв увеличилось

Больше суток продолжаются аварийно-спасательные работы в Покровском районе Донецкой области, по которому Россия 6 января ударила ракетами С-300. Спасатели разобрали более 100 тонн разрушенных частей домов на местах ударов. Найдены тела новых погибших.
Число жертв ракетных обстрелов РФ в Покровском районе увеличилось
По состоянию на 17:00 7 января на местах российских ракетных ударов в Покровске и селе Ровном изъяли тела еще трех погибших, среди которых трехлетний ребенок.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
Также глава МВД сообщил, что, по оперативной информации, жертвами российских ударов стали по меньшей мере 11 человек, из которых пятеро детей.
Удар РФ по Покровску: что известно
6 января российская армия нанесла по Покровскому району Донецкой области массированный удар.
В Покровской общине 6 человек погибли и 8 ранены, повреждены 134 частных дома и 15 многоэтажек. В Ровном Мирноградской громады шесть погибших и двое раненых, повреждены 80 домов, фельдшерско-акушерский пункт и админздание.
Захватчики применили ракеты С-300.
Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску четырех человек, среди которых два ребенка.
В селе Ровном изъяли тело погибшего ребенка на месте разрушенного дома. Чрезвычайники ищут еще пятерых человек, в том числе двоих детей.
Таким образом, количество погибших возросло до 13.
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