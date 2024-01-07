Удар РФ по Покровську. Кількість жертв збільшилася

Більше доби тривають аварійно-рятувальні роботи у Покровськкому районі Донеччини, по якому Росія 6 січня вдарила ракетами С-300. Рятувальники розібрали понад 100 тонн зруйнованих елементів будинків на місцях ударів. Знайдено тіла нових жертв.

Кількість жертв ракетного обстрілу РФ у Покровському районі збільшилася

Станом на 17:00 7 січня на місцях російських ракетних ударів у місті Покровськ та селі Рівне вилучили тіла ще трьох загиблих, серед яких трирічна дитина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

Донеччина, Покровський район. Більше доби тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники розібрали понад 100 тонн зруйнованих елементів будинків на місцях ударів. Поліцейські вилучили понад півсотні фрагментів тіл, відбирають біологічні зразки та роблять все можливе для ідентифікації загиблих, – зауважив Клименко. Поширити

Також очільник МВС повідомив, що, за оперативною інформацією, жертвами російських ударів стали щонайменше 11 осіб, з яких пʼятеро дітей.

Однак остаточну цифру загиблих підтвердить експертиза. Сила ворожого удару була надто потужною, тож ця робота потребує часу, – додав він. Поширити

Удар РФ по Покровську: що відомо

6 січня російська армія завдала по Покровському району Донецької області масованого удару.

У Покровській громаді 6 людей загинули і 8 поранені, пошкоджено 134 приватні будинки і 15 багатоповерхівок. У Рівному Мирноградської громади шестеро загиблих і двоє поранених, пошкоджено 80 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адмінбудівлю.

Загарбники застосували ракети С-300.

Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, серед яких дві дитини.

У селі Рівне вилучили тіло загиблої дитини на місці зруйнованого будинку. Надзвичайники шукають ще пʼятьох людей, зокрема двох дітей.

Таким чином кількість загиблих зросла до 13.