Удар РФ по Покровську. Кількість жертв збільшилася

Більше доби тривають аварійно-рятувальні роботи у Покровськкому районі Донеччини, по якому Росія 6 січня вдарила ракетами С-300. Рятувальники розібрали понад 100 тонн зруйнованих елементів будинків на місцях ударів. Знайдено тіла нових жертв.
Кількість жертв ракетного обстрілу РФ у Покровському районі збільшилася
Станом на 17:00 7 січня на місцях російських ракетних ударів у місті Покровськ та селі Рівне вилучили тіла ще трьох загиблих, серед яких трирічна дитина.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
Також очільник МВС повідомив, що, за оперативною інформацією, жертвами російських ударів стали щонайменше 11 осіб, з яких пʼятеро дітей.
Удар РФ по Покровську: що відомо
6 січня російська армія завдала по Покровському району Донецької області масованого удару.
У Покровській громаді 6 людей загинули і 8 поранені, пошкоджено 134 приватні будинки і 15 багатоповерхівок. У Рівному Мирноградської громади шестеро загиблих і двоє поранених, пошкоджено 80 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адмінбудівлю.
Загарбники застосували ракети С-300.
Тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку чотирьох людей, серед яких дві дитини.
У селі Рівне вилучили тіло загиблої дитини на місці зруйнованого будинку. Надзвичайники шукають ще пʼятьох людей, зокрема двох дітей.
Таким чином кількість загиблих зросла до 13.
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