У Покровську ідентифікували 7 загиблих через ракетну атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Покровську ідентифікували 7 загиблих через ракетну атаку РФ

МВС України
Поліція
Read in English

Поліцейські ідентифікували сімох людей, які загинули через російську ракетну атаку у Покровську та селі Рівне Донецької області.

Поліція ідентифікувала сімох загиблих у Покровську та Рівному

Як зазначається, слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях російського ракетного обстрілу 6 січня.

Повідомляється, що на цей час вдалося встановити:

  • чотирьох загиблих у Рівному — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, та 59-річну бабусю;

  • трьох у Покровську –34-річного чоловіка та двох жінок віком 37 і 39 років.

Ідентифікація триває. Поліцейським належить  встановити особи ще чотирьох загиблих.

Ракетний удар по Покровському району на Донеччині

Близько 15:00 6 січня російські війська ракетами С-300 поцілили по житлових будинках у селі Рівне Мирноградської громади та Покровську.

Також були влучання у Звіровому Покровської громади, там поранених або загиблих не було.

Загинуло від російських ударів щонайменше 11 людей, з яких 5 дітей.

У селі Рівне ракета влучила у будинок, де перебувала родина: загинуло троє дорослих та троє дітей.

У Покровську ракета влучила по приватній забудові. Зруйновано два будинки. За даними ОВА, загинуло п’ятеро людей — родина переселенців з Авдіївки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Покровську. Рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини
ДСНС України
Удар
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Покровську. Кількість жертв збільшилася
Ігор Клименко
Покровськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Покровському району Донеччини. Знайдено понад 100 фрагментів тіл
Ігор Клименко
Покровськ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм