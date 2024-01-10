У Покровську ідентифікували 7 загиблих через ракетну атаку РФ

Поліцейські ідентифікували сімох людей, які загинули через російську ракетну атаку у Покровську та селі Рівне Донецької області.
Поліція ідентифікувала сімох загиблих у Покровську та Рівному
Як зазначається, слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, які вилучили на місцях російського ракетного обстрілу 6 січня.
Повідомляється, що на цей час вдалося встановити:
чотирьох загиблих у Рівному — трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років, та 59-річну бабусю;
трьох у Покровську –34-річного чоловіка та двох жінок віком 37 і 39 років.
Ідентифікація триває. Поліцейським належить встановити особи ще чотирьох загиблих.
Ракетний удар по Покровському району на Донеччині
Близько 15:00 6 січня російські війська ракетами С-300 поцілили по житлових будинках у селі Рівне Мирноградської громади та Покровську.
Також були влучання у Звіровому Покровської громади, там поранених або загиблих не було.
Загинуло від російських ударів щонайменше 11 людей, з яких 5 дітей.
У селі Рівне ракета влучила у будинок, де перебувала родина: загинуло троє дорослих та троє дітей.
У Покровську ракета влучила по приватній забудові. Зруйновано два будинки. За даними ОВА, загинуло п’ятеро людей — родина переселенців з Авдіївки.
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