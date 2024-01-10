В Покровске идентифицировали 7 погибших из-за ракетной атаки РФ

Полицейские идентифицировали семь человек, погибших из-за российской ракетной атаки в Покровске и селе Ровно Донецкой области.
Полиция идентифицировала семерых погибших в Покровске и Ровно
Как отмечается, следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, изъятых на местах российского ракетного обстрела 6 января.
Сообщается, что в настоящее время удалось установить:
четырех погибших в Ровно - трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет, и 59-летнюю бабушку;
троих в Покровске -34-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 37 и 39 лет.
Идентификация продолжается. Полицейским предстоит установить личности еще четырех погибших.
Ракетный удар по Покровскому району Донецкой области.
Около 15:00 6 января российские войска ракетами С-300 попали в жилые дома в селе Ровно Мирноградской общины и Покровска.
Также были попадания в Зверевое Покровское общество, там раненых или погибших не было.
Погибли от российских ударов по меньшей мере 11 человек, из которых 5 детей.
В селе Ровно ракета попала в дом, где находилась семья: погибли трое взрослых и трое детей.
В Покровске ракета попала по частной застройке. Разрушены два дома. По данным ОВА, погибли пять человек — семья переселенцев из Авдеевки.
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