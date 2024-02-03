Полицейские идентифицировали двоих детей, погибших в результате атаки РФ по Покровскому району
Категория
Украина
Дата публикации

Полицейские идентифицировали двоих детей, погибших в результате атаки РФ по Покровскому району

Полиция Донецкой области
Полиция
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Полицейские идентифицировали двоих детей, погибших 6 января во время ракетных ударов армии РФ по селу Ровно и Покровску. Пока экспертиза продолжается.

Идентифицированы двое детей в результате атаки РФ

Криминалистам удалось установить семилетнего мальчика, погибшего в селе Ровно и 14-летнего парня, погибшего в Покровске.

Остается установить еще двоих погибших детей — мальчиков 9 и 16 лет. Идентификация продолжается, — сообщили в полиции.

Что известно об атаке по Покровскому району Донецкой области

Армия РФ нанесла ракетные удары по Покровскому району Донецкой области около 15:00 6 января.

Как сообщил начальник обладминистрации Вадим Филашкин, ракетами С-300 попали по жилым домам в селе Ровно Мирноградской общины и Покровске. Также были попадания в Зверевое Покровское общество, там раненых или погибших не было.

По оперативной информации обладминистрации и полиции, жертвами российских ударов стали не менее 11 человек, из которых пять детей. Тела погибших искали под завалами к вечеру 8 января. Экспертиза фрагментов находившихся на месте тел еще продолжается. По состоянию на 10 января идентифицированы семь погибших, трое в Покровске — 34-летний мужчина и две женщины в возрасте 37 и 39 лет.

В селе Ровно было прямое попадание в дом, где находилась семья: трое взрослых и трое детей погибли.

По информации министра МВД Игоря Клименко, по состоянию на вечер 8 января удалось установить троих погибших — трехлетнюю девочку, ее папу и маму, 32 и 30 лет. Также 10 января полиция сообщила, что погибла 59-летняя старушка.

По домам в селе Ровно, рассказал заместитель начальника Мирноградской администраций Юрий Третьяк, РФ ударила впервые. В общей сложности повреждены более 80 зданий.

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