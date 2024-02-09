Міжнародні поліцейські сили розшукали 8 викрадених Росією українських дітей — AD

Міжнародним поліцейським силам вдалося розшукати вісьмох українських дітей, яких викрали російські війська, під час хакатону, організованого поліцією Нідерландів і Європолом.
Що відомо про пошуки викрадених Росією українських дітей
Як зазначає видання, близько 60 слідчих із 23 країн, включно з Нідерландами, Австрією, Німеччиною та Швецією, зібралися в штаб-квартирі Європолу в Гаазі кілька тижнів тому.
Вони використовували супутникові знімки, передове розпізнавання облич і геолокацію — визначення точного місця розташування зображень за допомогою супутникових знімків та інших методів — щоб спробувати знайти українських дітей, викрадених після вторгнення Росії.
Це був перший випадок, коли міжнародні фахівці в галузі цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали на тему викрадення дітей в Україні, розповів Вінсент Сіллессен із групи з боротьби з міжнародними злочинами голландської поліції.
Він додав, що правоохоронці не очікували, що хакатон одразу принесе результати.
Поліція повідомила, що серед знайдених дітей є сироти, насильно переміщені на окуповану Росією територію. Вони перебувають у різних місцях, а також використовуються в російських пропагандистських цілях.
За словами Сіллессена, інформація про дітей була передана українській владі.
Що відомо про викрадення українських дітей
До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.
У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
Важливо розуміти, за понад півтора року повномасштабної війни Україна змогла повернути менш як 400 дітей. Водночас Росія заявляє, що “евакуювала” 744 тисячі українських дітей.
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