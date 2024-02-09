Міжнародні поліцейські сили розшукали 8 викрадених Росією українських дітей — AD

Міжнародним поліцейським силам вдалося розшукати вісьмох українських дітей, яких викрали російські війська, під час хакатону, організованого поліцією Нідерландів і Європолом.

Що відомо про пошуки викрадених Росією українських дітей

Як зазначає видання, близько 60 слідчих із 23 країн, включно з Нідерландами, Австрією, Німеччиною та Швецією, зібралися в штаб-квартирі Європолу в Гаазі кілька тижнів тому.

Вони використовували супутникові знімки, передове розпізнавання облич і геолокацію — визначення точного місця розташування зображень за допомогою супутникових знімків та інших методів — щоб спробувати знайти українських дітей, викрадених після вторгнення Росії.

Це був перший випадок, коли міжнародні фахівці в галузі цифрових відкритих джерел так тісно співпрацювали на тему викрадення дітей в Україні, розповів Вінсент Сіллессен із групи з боротьби з міжнародними злочинами голландської поліції.

Від початку війни в лютому 2022 року тисячі українських дітей були викрадені росіянами зі звичного середовища. Це можна розглядати як воєнний злочин. Оскільки в нас немає фізичного доступу до Росії, ми намагалися знайти цих дітей і злочинців на основі цифрових джерел, — сказав він. Поширити

Він додав, що правоохоронці не очікували, що хакатон одразу принесе результати.

Ми не очікували, що цей перший спільний хакатон одразу принесе результати. Переважно ми хотіли повчитися одне в одного й обмінятися навичками, але наші співробітники одразу підхопили ідею. З огляду на успіх, ми хочемо проводити такі заходи частіше. Ми прагнемо проводити його хоча б раз на рік, — сказав Сіллессен. Вінсент Сіллессен Фахівець з із групи з боротьби з міжнародними злочинами голландської поліці

Поліція повідомила, що серед знайдених дітей є сироти, насильно переміщені на окуповану Росією територію. Вони перебувають у різних місцях, а також використовуються в російських пропагандистських цілях.

За словами Сіллессена, інформація про дітей була передана українській владі.

Ми працюємо з колегами в Україні, і тепер поліція має поділитися інформацією з членами сімей і почати кримінальне розслідування щодо можливих злочинців. Ми сподіваємося, що українці зможуть щось із цим зробити. На підставі цієї інформації вони зможуть повернути цих дітей. Але, не знаючи, де перебувають ці діти, ви не можете почати переговори, — додав він. Поширити

Що відомо про викрадення українських дітей

До Дня захисту дітей у 2023 році команда Online.UA представила документальний проєкт «Понівечене дитинство», який розповідає про примусово депортованих та викрадених до Росії українських дітей.

У фільмі "Понівечене дитинство" діти та їхні батьки відверто діляться власними історіями: хтось з них був у полоні, когось примусово вивезли в "оздоровчий табір", когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.