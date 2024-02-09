Международные полицейские силы разыскали 8 похищенных Россией украинских детей - AD

Международным полицейским силам удалось разыскать восьмерых украинских детей, похищенных российскими войсками, во время хакатона, организованного полицией Нидерландов и Европолом.
Что известно о поисках похищенных Россией украинских детей
Как отмечает издание , около 60 следователей из 23 стран, включая Нидерланды, Австрию, Германию и Швецию, собрались в штаб-квартире Европола в Гааге несколько недель назад.
Они использовали спутниковые снимки, передовое распознавание лиц и геолокацию – определение точного местоположения изображений с помощью спутниковых снимков и других методов – чтобы попытаться найти украинских детей, похищенных после вторжения России.
Это был первый случай, когда международные специалисты в области цифровых открытых источников тесно сотрудничали на тему похищения детей в Украине, рассказал Винсент Силлессен из группы по борьбе с международными преступлениями голландской полиции.
Он добавил, что правоохранители не ожидали, что хакатон сразу принесет результаты.
Полиция сообщила, что среди найденных детей есть сироты, насильственно перемещенные на оккупированную Россией территорию. Они находятся в разных местах, а также используются в русских пропагандистских целях.
По словам Силлессена, информация о детях была передана украинским властям.
Что известно о похищении украинских детей
Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.
В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
Важно понимать, что за полтора года полномасштабной войны Украина смогла вернуть менее 400 детей. В то же время Россия заявляет, что "эвакуировала" 744 тысяч украинских детей.
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