Международные полицейские силы разыскали 8 похищенных Россией украинских детей - AD

Что известно о поисках похищенных Россией украинских детей

Как отмечает издание , около 60 следователей из 23 стран, включая Нидерланды, Австрию, Германию и Швецию, собрались в штаб-квартире Европола в Гааге несколько недель назад.

Они использовали спутниковые снимки, передовое распознавание лиц и геолокацию – определение точного местоположения изображений с помощью спутниковых снимков и других методов – чтобы попытаться найти украинских детей, похищенных после вторжения России.

Это был первый случай, когда международные специалисты в области цифровых открытых источников тесно сотрудничали на тему похищения детей в Украине, рассказал Винсент Силлессен из группы по борьбе с международными преступлениями голландской полиции.

С начала войны в феврале 2022 года тысячи украинских детей были похищены россиянами из привычной среды. Это можно рассматривать как военное преступление. Поскольку у нас нет физического доступа к России, мы пытались найти этих детей и преступников на основе цифровых источников, сказал он. Поделиться

Он добавил, что правоохранители не ожидали, что хакатон сразу принесет результаты.

Мы не ожидали, что этот первый общий хакатон сразу принесет результаты. Преимущественно мы хотели поучиться друг другу и обменяться навыками, но наши сотрудники сразу подхватили идею. Учитывая успех, мы хотим проводить такие мероприятия почаще. Мы стремимся проводить его хотя бы раз в год, – сказал Силлессен. Винсент Силлессен Специалист по группе по борьбе с международными преступлениями голландской полиции

Полиция сообщила, что среди найденных детей есть сироты, насильственно перемещенные на оккупированную Россией территорию. Они находятся в разных местах, а также используются в русских пропагандистских целях.

По словам Силлессена, информация о детях была передана украинским властям.

Мы работаем с коллегами в Украине, и теперь полиция должна поделиться информацией с членами семей и начать уголовное расследование возможных преступников. Мы надеемся, что украинцы смогут что-то с этим поделать. На основании этой информации они могут вернуть этих детей. Но, не зная, где находятся эти дети, вы не можете начать переговоры, добавил он. Поделиться

Что известно о похищении украинских детей

Ко Дню защиты детей в 2023 году команда Online.UA представила документальный проект «Истерзанное детство», рассказывающий о принудительно депортированных и похищенных в Россию украинских детях.

В фильме "Истерзанное детство" дети и их родители откровенно делятся собственными историями: кто-то из них был в плену, кого-то принудительно вывезли в "оздоровительный лагерь", кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.