ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на юге Украины
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на юге Украины

Артиллерия ВСУ
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Источник:  online.ua

Украинские военные на левом берегу Днепра в Херсонской области ликвидировали в течение суток более 130 российских оккупантов.

Что известно об успехах ВСУ на левобережье Херсона

Отмечается, что за сутки украинские военные уничтожили 13 фортификационных сооружений российских оккупантов, 6 вражеских пушек и 12 автомобилей.

Подчеркивается, что оккупационная армия РФ не оставляет попыток выбить украинских военных с позиций на левобережье Херсона.

За прошедшие сутки ВСУ отразили 4 вражеских атаки и нанесли врагу многочисленные потери.

Наши воины продолжают меры по удержанию и расширению плацдарма, и наносят огневой поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах, - отмечают представители ОСУВ "Одесса".

Так, в течение суток ВСУ ликвидировали 133 российских захватчика, 6 вражеских орудий, РСЗО "Град", 2 миномета и 2 БпЛА "Ланцет" и "Zala".

Кроме этого уничтожены 2 вражеских лодки, наземная станция управления артиллерией, 12 единиц вражеской бронетехники, 13 фортификационных сооружений, узел связи и полевой склад боеприпасов.

Что известно о последствиях обстрелов армии РФ

Отмечается, что российские оккупанты продолжают проводить разведку и пытаются давить за счет постоянных артиллерийских обстрелов, ударных БПЛА и авиации.

В течение боевых суток враг дважды атаковал с воздуха Чернобаевку: ракетами неустановленного типа и управляемой авиабомбой. К вечеру, из самолета тактической авиации враг направил управляемую ракету Х-31П в направлении Одесской области, которая потеряла свою боевую способность в воздухе, - отмечают представители командования ОСУВ "Одесса".

Кроме этого, российские оккупанты атакуют дронами объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых регионов Херсонщины и Николаевщины.

Враг применил 66 FPV-дронов, 27 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА разных модификаций 22 осколочных боеприпаса. Ранены три гражданских лица и 6 работников полиции. Повреждены полтора десятка частных и несколько многоквартирных домов, админздания, гаражи, складские помещения и автомобили.

Кроме того, оккупанты семь раз ударили из артиллерии по Херсону, избивали по населенным пунктам на правобережье Херсонщины и прибрежные районы Николаевщины. Среди них - Станислав, Михайловка, Антоновка, Ивановка, Зеленовка, Дудчаны, Осокоровка, Белозерка, Токаревка и Дмитровка Куцурубской общины. Во время артиллерийских обстрелов повреждены админздание, частные и многоквартирные дома, гаражи, сотовая башня и газопровод.

По данным Сил обороны пока на боевом дежурстве находятся только три вражеских корабля: два – в Черном море и один – в Азовском. Российские ракетоносители заведены в пункты базирования.

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