Украинские военные на левом берегу Днепра в Херсонской области ликвидировали в течение суток более 130 российских оккупантов.
Что известно об успехах ВСУ на левобережье Херсона
Отмечается, что за сутки украинские военные уничтожили 13 фортификационных сооружений российских оккупантов, 6 вражеских пушек и 12 автомобилей.
Подчеркивается, что оккупационная армия РФ не оставляет попыток выбить украинских военных с позиций на левобережье Херсона.
За прошедшие сутки ВСУ отразили 4 вражеских атаки и нанесли врагу многочисленные потери.
Так, в течение суток ВСУ ликвидировали 133 российских захватчика, 6 вражеских орудий, РСЗО "Град", 2 миномета и 2 БпЛА "Ланцет" и "Zala".
Кроме этого уничтожены 2 вражеских лодки, наземная станция управления артиллерией, 12 единиц вражеской бронетехники, 13 фортификационных сооружений, узел связи и полевой склад боеприпасов.
Что известно о последствиях обстрелов армии РФ
Отмечается, что российские оккупанты продолжают проводить разведку и пытаются давить за счет постоянных артиллерийских обстрелов, ударных БПЛА и авиации.
Кроме этого, российские оккупанты атакуют дронами объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых регионов Херсонщины и Николаевщины.
Враг применил 66 FPV-дронов, 27 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА разных модификаций 22 осколочных боеприпаса. Ранены три гражданских лица и 6 работников полиции. Повреждены полтора десятка частных и несколько многоквартирных домов, админздания, гаражи, складские помещения и автомобили.
Кроме того, оккупанты семь раз ударили из артиллерии по Херсону, избивали по населенным пунктам на правобережье Херсонщины и прибрежные районы Николаевщины. Среди них - Станислав, Михайловка, Антоновка, Ивановка, Зеленовка, Дудчаны, Осокоровка, Белозерка, Токаревка и Дмитровка Куцурубской общины. Во время артиллерийских обстрелов повреждены админздание, частные и многоквартирные дома, гаражи, сотовая башня и газопровод.
По данным Сил обороны пока на боевом дежурстве находятся только три вражеских корабля: два – в Черном море и один – в Азовском. Российские ракетоносители заведены в пункты базирования.
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