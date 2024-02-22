ВСУ ударили по полигону армии РФ на Херсонщине — видео

Ночью 22 февраля официально стало известно, что украинские воины нанесли мощный удар по полигону российских захватчиков на левом берегу Херсонской области.

Удар по полигону армии РФ в Херсонской области. Первые подробности и видео

Информацию об успешной атаке наших воинов подтверждает пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Несмотря на это, из видео не ясно, когда именно произошел удар.

Говорят, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" приехало на полигон посмотреть, как будут "зачищать" Крынки... потому что Шойгу рассказывал (что Кринки зачищено — ред.), а не показывал. Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне... Сказано — сделано! — сказано в заявлении Сил обороны юга. Поделиться

Видео удара также опубликовала команда DeepState.

Просто огненная работа наших артиллеристов по скоплению врага у Подо-Калиновки. Согласно публикуемым в сети данным, под удар попали российские 328 дшп, 810 обрмп и 81 сап. Выглядит как утилизация тараканов, которых никак нельзя вывести, — сказано в сообщении. Поделиться

Нельзя также не упомянуть о том, что 20 февраля бойцы ВСУ нанесли мощный удар по построению российских мотострелков в оккупированной части Донбасса, пока захватчики ждали командующего.

Согласно последним данным, были ликвидированы по меньшей мере 68 оккупантов.

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра

20 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу соврал диктатору Владимиру Путину, что Крынки на левом берегу Херсонской области "зачищены" от украинских бойцов.

Кроме того, он начал утверждать, что там уже якобы стоят посты российских войск.

В оперативном командовании "Юг" опровергли это заявление.

По словам американских аналитиков, ложь о захвате плацдарма на левобережье Херсонщины нужна официальной Москве, чтобы усилить желаемый информационный эффект накануне президентских выборов.