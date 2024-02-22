ЗСУ вдарили по полігону армії РФ на Херсонщині — відео

Уночі 22 лютого офіційно стало відомо, що українські воїни завдали потужного удару по полігону російських загарбників на лівому березі Херсонській області.
Удар по полігону армії РФ на Херсонщині. Перші подробиці та відео
Інформацію про успішну атаку наших воїнів підтверджує пресслужба Сил оборони півдня України.
Попри це, з відео не зрозуміло, коли саме відбувся удар.
Відео удару також опублікувала команда DeepState.
Не можна також не згадати про те, що 20 лютого бійці ЗСУ завдали потужного удару по шикуванню російських мотострільців в окупованій частині Донеччини, поки загарбники чекали на командувача.
Згідно з останніми даними, були ліквідовані щонайменше 68 окупантів.
Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра
20 лютого глава Міноборони РФ Сергій Шойгу збрехав диктатору Володимиру Путіну, що Кринки на лівому березі Херсонської області "зачищені" від українських бійців.
Окрім того, він почав стверджувати, що там уже нібито стоять пости російських військ.
В оперативному командуванні "Південь" спростували цю заяву.
За словами американських аналітиків, брехня про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини потрібна офіційній Москві, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів.
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