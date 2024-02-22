ЗСУ вдарили по полігону армії РФ на Херсонщині — відео

Уночі 22 лютого офіційно стало відомо, що українські воїни завдали потужного удару по полігону російських загарбників на лівому березі Херсонській області.

Удар по полігону армії РФ на Херсонщині. Перші подробиці та відео

Інформацію про успішну атаку наших воїнів підтверджує пресслужба Сил оборони півдня України.

Попри це, з відео не зрозуміло, коли саме відбувся удар.

Кажуть, керівництво угруповання російських окупаційних військ "Днєпр" приїхало на полігон подивитися, як "зачищатимуть" Кринки... бо Шойгу розповідав (що Кринки зачищено — ред.), а не показував. Долучилися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам в пекельному вогні... Сказано — зроблено! — йдеться з заяві Сил оборони півдня. Поширити

Відео удару також опублікувала команда DeepState.

Просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки. Згідно з даними, які публікуються в мережі, під удар потрапили російські 328 дшп, 810 обрмп та 81 сап. Виглядає як утилізація тарганів, яких ніяк не можна вивести, — йдеться в повідомленні. Поширити

Не можна також не згадати про те, що 20 лютого бійці ЗСУ завдали потужного удару по шикуванню російських мотострільців в окупованій частині Донеччини, поки загарбники чекали на командувача.

Згідно з останніми даними, були ліквідовані щонайменше 68 окупантів.

Що відомо про ситуацію на лівому березі Дніпра

20 лютого глава Міноборони РФ Сергій Шойгу збрехав диктатору Володимиру Путіну, що Кринки на лівому березі Херсонської області "зачищені" від українських бійців.

Окрім того, він почав стверджувати, що там уже нібито стоять пости російських військ.

В оперативному командуванні "Південь" спростували цю заяву.

За словами американських аналітиків, брехня про захоплення плацдарму на лівобережжі Херсонщини потрібна офіційній Москві, аби посилити бажаний інформаційний ефект напередодні президентських виборів.