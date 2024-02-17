Российская армия массированно обстреливает Херсон. Есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия массированно обстреливает Херсон. Есть погибший и раненые

Херсонская ГВА
Херсон
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17 февраля оккупанты обстреливают Херсон из дронов и других видов вооружения. По состоянию на 18.13 известно об одном погибшем и четырех раненых.

Россияне целый день атакуют Херсон с воздуха

Российские военные в течение дня обстреливают Херсон. На 17.43 в городе было известно об одном погибшем и троих раненых.

Об этом сообщила Херсонская МВА в Telegram.

На 18.13 в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск один человек погиб, четверо ранены.

39-летний погибший на момент вражеской атаки находился на крыше жилого дома. Его тело сняли спасатели.

Четверо раненых под обстрелы попали на улицы. Женщина 1974 г. р. и мужчины 36, 61 и 58 лет в состоянии средней тяжести. Медики оказали им необходимую помощь.

Роман Мрочко

Роман Мрочко

Руководитель Херсонской МВА

Также Херсонская ОВА сообщила о постоянных обстрелах насленных пунктов Херсона.

Не прекращаются обстрелы из дронов и в области. В одном из сел Дарьевской общины есть попадание в микроавтобус центра гуманитарной помощи. А также по объектам водоснабжения.

РФ нанесла авиаудары по Херсонщине

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщает, что россияне с утра 11 февраля обстреливают область.

В частности, две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское Бериславского района.

В результате обстрела ранен 43-летний мужчина. Он в это время находился на собственном подворье. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь.

Из-за «прилета» вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина, получивший обломочные ранения головы. От госпитализации отказался.

Еще два КАБа ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и потерпевших устанавливается.

В результате сброса взрывчатки с дона в Золотой Балке загорелся дом, без пострадавших. Еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава.

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