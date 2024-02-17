Российская армия массированно обстреливает Херсон. Есть погибший и раненые

17 февраля оккупанты обстреливают Херсон из дронов и других видов вооружения. По состоянию на 18.13 известно об одном погибшем и четырех раненых.
Россияне целый день атакуют Херсон с воздуха
Российские военные в течение дня обстреливают Херсон. На 17.43 в городе было известно об одном погибшем и троих раненых.
Об этом сообщила Херсонская МВА в Telegram.
На 18.13 в Херсонской городской территориальной громаде в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск один человек погиб, четверо ранены.
39-летний погибший на момент вражеской атаки находился на крыше жилого дома. Его тело сняли спасатели.
Также Херсонская ОВА сообщила о постоянных обстрелах насленных пунктов Херсона.
Не прекращаются обстрелы из дронов и в области. В одном из сел Дарьевской общины есть попадание в микроавтобус центра гуманитарной помощи. А также по объектам водоснабжения.
РФ нанесла авиаудары по Херсонщине
Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщает, что россияне с утра 11 февраля обстреливают область.
В частности, две управляемые авиабомбы попали в районе села Монастырское Бериславского района.
Из-за «прилета» вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина, получивший обломочные ранения головы. От госпитализации отказался.
Еще два КАБа ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и потерпевших устанавливается.
В результате сброса взрывчатки с дона в Золотой Балке загорелся дом, без пострадавших. Еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава.
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