РФ ударила авиабомбами по селу в Херсонской области. Есть раненые

Россияне сбросили управляемые авиабомбы в районе села Монастырское Херсонской области. Двое мужчин получили ранения.
РФ нанесла авиаудары по Херсонщине
Начальник ОВА Александр Прокудин сообщает, что россияне с утра обстреливают область.
В частности, две управляемые авиабомбы упали в районе села Монастырское Бериславского района.
Из-за «прилета» вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина, получивший обломочные ранения головы. От госпитализации отказался.
Еще два КАБ ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и потерпевших устанавливается.
В результате сброса взрывчатки с дона в Золотой Балке загорелся дом, без пострадавших. Еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава.
Ситуация в Херсонской области за 10 февраля
По данным ОВА, за минувшие сутки россияне совершили 42 обстрела, выпустив 201 снаряд, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БПЛА и авиации.
По Херсону попали 32 снаряда.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание, гаражный кооператив и припортовую инфраструктуру в Херсоне.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 — получил ранение.
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