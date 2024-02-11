РФ ударила авиабомбами по селу в Херсонской области. Есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ударила авиабомбами по селу в Херсонской области. Есть раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонская область
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Россияне сбросили управляемые авиабомбы в районе села Монастырское Херсонской области. Двое мужчин получили ранения.

РФ нанесла авиаудары по Херсонщине

Начальник ОВА Александр Прокудин сообщает, что россияне с утра обстреливают область.

В частности, две управляемые авиабомбы упали в районе села Монастырское Бериславского района.

В результате обстрела ранен 43-летний мужчина. Он в это время находился на собственном подворье. Пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением лица. Медики оказали ему помощь.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Начальник Херсонской ОВА

Из-за «прилета» вблизи дома за медицинской помощью также обратился 67-летний мужчина, получивший обломочные ранения головы. От госпитализации отказался.

Еще два КАБ ударили по Качкаровке. Информация о повреждениях и потерпевших устанавливается.

В результате сброса взрывчатки с дона в Золотой Балке загорелся дом, без пострадавших. Еще 6 атак дронами зафиксировано по центру Берислава.

Ситуация в Херсонской области за 10 февраля

По данным ОВА, за минувшие сутки россияне совершили 42 обстрела, выпустив 201 снаряд, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БПЛА и авиации.

По Херсону попали 32 снаряда.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание, гаражный кооператив и припортовую инфраструктуру в Херсоне.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 — получил ранение.

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