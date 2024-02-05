В Херсонской области иностранным волонтерам запретили въезд в ряд опасных общин

Представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций теперь не будут пускать в опасные населенные пункты Херсонщины без согласования с областной военной администрацией и военным командованием.

Иностранным волонтерам запретили въезд в некоторые общины Херсонщины

Решение о запрете было принято во время заседания Совета обороны Херсонской области.

Запрет распространяется на следующие населенные пункты: Кизомис, Велетенское, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львов , Одрадокаменка, Казацкое, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

В военное время никто не может обеспечить безопасность, но мы должны четко фиксировать пребывание людей в местах активных боевых действий, – подчеркнул первый заместитель начальника Херсонской ОВ Дмитрий Бутрий. Поделиться

Что предшествовало запрету

1 февраля российские войска атаковали Берислав Херсонской области, скинув боеприпас на две машины, в которых передвигались представители гуманитарного центра HEKS EPER.

Погибли два гражданина Франции. Еще трое граждан Франции и украинец получили ранения.

Франция собирается вызвать посла РФ в МИД, чтобы выразить осуждение российских ударов по украинским городам, в том числе атаки беспилотника по Бериславу.

Также российскому дипломату укажут на постоянное распространение дезинформации Кремлем, которая, как отметили в МИД, будет лишь усиливаться перед запланированным в феврале визитом Эммануэля Макрона в Киев.