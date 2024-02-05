На Херсонщині іноземним волонтерам заборонили вʼїзд до низки небезпечних громад
Категорія
Україна
Дата публікації

На Херсонщині іноземним волонтерам заборонили вʼїзд до низки небезпечних громад

Херсонська ОВА
Херсон
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Представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій відтепер не пускатимуть до небезпечних населених пунктів Херсонщини без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням.

Іноземним волонтерам заборонили вʼїзд до деяких громад Херсонщини

Рішення про заборону ухвалили під час засідання Ради оборони Херсонської області.

Заборона поширюється на такі населені пункти: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій, – наголосив перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

Що передувало забороні

1 лютого російські війська атакували Берислав Херсонської області, скинувши боєприпас на дві машини, у яких пересувалися представники гуманітарного центру HEKS EPER.

Загинуло двоє громадян Франції. Ще троє громадян Франції та українець отримали поранення.

Франція збирається викликати посла РФ до МЗС, щоб висловити засудження російських ударів по українським містам, зокрема атаки безпілотника по Бериславу.

Також російському дипломату вкажуть на постійне поширення Кремлем дезінформації, яка, як зазначили в МЗС, буде лише посилюватися перед запланованим в лютому візитом Еммануеля Макрона до Києва.

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