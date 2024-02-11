РФ вдарила авіабомбами по селу на Херсонщині. Є поранені

Росіяни скинули керовані авіабомби в районі села Монастирське на Херсонщині. Два чоловіка отримали поранення.

РФ завдала авіаударів по Херсонщині

Начальник ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що росіяни від ранку обстрілюють область.

Зокрема дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське Бериславського району.

Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік. Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу. Олександр Прокудін Начальник Херсонської ОВА

Через «прильот» поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік, який отримав уламкові поранення голови. Від госпіталізації відмовився.

Ще дві КАБ вдарили по Качкарівці. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється.

Внаслідок скиду вибухівки з дона у Золотій Балці загорівся будинок, без постраждалих. Ще 6 атак дронами зафіксовано по центру Берислава.

Ситуація в Херсонській області за 10 лютого

За даними ОВА, за минулу добу росіяни здійснили 42 обстріли, випустивши 201 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації.

По Херсону влучили 32 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, гаражний кооператив та припортову інфраструктуру у Херсоні.