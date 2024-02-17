Російська армія масовано обстрілює Херсон. Є загиблий та поранені

17 лютого окупанти обстрілюють Херсон з дронів та інших видів озброєння. Станом на 18.13 відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.
Росіяни цілий день атакують Херсон з повітря
Російські військові протягом дня обстрілюють Херсон. На 17.43 у місті було відомо про одного загиблого та трьох поранених.
Про це повідомила Херсонська МВА у Telegram.
На 18.13 у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ одна людина загинула, четверо поранені.
39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники.
Також Херсонська ОВА повідомила про постійні обстріли наслених пунктів Херсонщини.
Не припиняються обстріли з дронів і в області. В одному з сіл Дарʼївської громади є влучання в мікроавтобус центру гуманітарної допомоги. А також по обʼєктах водозабезпечення.
РФ завдала авіаударів по Херсонщині
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що росіяни від ранку 11 лютого обстрілюють область.
Зокрема дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське Бериславського району.
Через «прильот» поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік, який отримав уламкові поранення голови. Від госпіталізації відмовився.
Ще два КАБи вдарили по Качкарівці. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється.
Внаслідок скиду вибухівки з дона у Золотій Балці загорівся будинок, без постраждалих. Ще 6 атак дронами зафіксовано по центру Берислава.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-