Російська армія масовано обстрілює Херсон. Є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія масовано обстрілює Херсон. Є загиблий та поранені

Херсонська МВА
Херсон

17 лютого окупанти обстрілюють Херсон з дронів та інших видів озброєння. Станом на 18.13 відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

Росіяни цілий день атакують Херсон з повітря

Російські військові протягом дня обстрілюють Херсон. На 17.43 у місті було відомо про одного загиблого та трьох поранених.

Про це повідомила Херсонська МВА у Telegram.

На 18.13 у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ одна людина загинула, четверо поранені.

39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники.

Четверо поранених під обстріл потрапили на вулиці. Жінка 1974 р. н. та чоловіки 36, 61 та 58 років у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу.

Роман Мрочко

Роман Мрочко

Керівник Херсонської МВА

Також Херсонська ОВА повідомила про постійні обстріли наслених пунктів Херсонщини.

Не припиняються обстріли з дронів і в області. В одному з сіл Дарʼївської громади є влучання в мікроавтобус центру гуманітарної допомоги. А також по обʼєктах водозабезпечення.

РФ завдала авіаударів по Херсонщині

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляє, що росіяни від ранку 11 лютого обстрілюють область.

Зокрема дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське Бериславського району.

Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік. Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу.

Через «прильот» поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік, який отримав уламкові поранення голови. Від госпіталізації відмовився.

Ще два КАБи вдарили по Качкарівці. Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється.

Внаслідок скиду вибухівки з дона у Золотій Балці загорівся будинок, без постраждалих. Ще 6 атак дронами зафіксовано по центру Берислава.

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