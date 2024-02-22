ВСУ отбили 81 атаку армии РФ — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили 81 атаку армии РФ — Генштаб

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

В течение суток украинские военные 81 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли оккупантам многочисленные потери.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки преступная армия РФ нанесла 50 авиаударов и совершила 80 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении враг предпринял 4 попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

  • На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка Ивановское, Клищиевка и Торецк, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское.

  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Новопавловском направлении отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Золотая Нива.

  • На Запорожском направлении силами обороны отбиты 4 атак противника западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. Так, в течение суток, предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитным ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления противника.

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