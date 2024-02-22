Отмечается, что за сутки преступная армия РФ нанесла 50 авиаударов и совершила 80 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг предпринял 4 попытки наступления в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка Ивановское, Клищиевка и Торецк, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа Донецкой области, где враг при поддержке авиации 31 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении отражены 2 атаки врага в районе населенного пункта Золотая Нива.

На Запорожском направлении силами обороны отбиты 4 атак противника западнее Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.