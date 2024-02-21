Когда ВСУ начнут новое контрнаступление — данные WSJ

Как удалось узнать The Wall Street Journal, если украинские защитники смогут успешно держать оборону в 2024 году, то уже в следующем году наши Вооруженные силы, вполне возможно, пойдут в новое контрнаступление.

Новое контрнаступление ВСУ может начаться уже в 2025 году

По словам американских журналистов, они решили пообщаться с шефом украинской разведки Кириллом Будановым.

Кроме того, они обращают внимание на то, что согласно недавнему исследованию лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, оккупационная армия РФ до конца этого года достигнет пика своих возможностей в наступлении.

После этого Россия столкнется с серьезным недостатком бронетехники.

Как объясняет глава ГУР МО, ключевой вопрос заключается в том, готовы ли международные партнеры Киева снабжать Украину боеприпасами весь год, пока Вооруженные силы Украины будут проводить подготовку к своей операции.

Кирилл Буданов также убежден, что россиянам "не хватит сил" в течение 2024 года оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Буданов объяснил, как Украине победить РФ в продолжительной войне

По убеждению шефа украинской разведки Кирилла Буданова, в продолжительной войне победит та страна, которая имеет более мощную экономику и логистику.

Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть и как планировать линии поставки. В продолжительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику, - объяснил глава ГУР МО. Поделиться

Он также подтвердил, что сегодня ситуация на полях сражений в Украине остается тяжелой, однако не критической.