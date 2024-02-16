Буданов знает, кто отравил его жену
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов знает, кто отравил его жену

Кирилл Буданов
Читати українською
Источник:  Liberation

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену Марианну и намекнул на ответ.

Буданов знает ответственных за отравление его жены

В интервью французскому изданию Liberation Буданов ответил на вопрос, было ли отравление покушением на его жизнь и как себя чувствует его жена.

Моя жена чувствует себя лучше. Поскольку я не употреблял никакого яда, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, вероятно, переживу еще многое. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут.

На вопрос, знает ли он, кто несет ответственность за это отравление, Буданов ответил: "Конечно!"

У начальника ГУР также спросили его реакцию на то, что партнеры Украины озабочены перспективой перенесения войны на территорию России.

Я всегда говорю им одно и то же: если вы озабочены тем, что война распространяется на Россию, приезжайте и высказывайте свои опасения здесь. Мы можем показать им множество городов, которые были стерты с лица земли. Если им есть что сказать после этого, я буду рад это услышать.

Отравления жены Буданова: что известно

В ноябре 2023 года сообщалось, что жену главу Главного управления разведки МОУ Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

После отравления в ГУР ввели дополнительные меры безопасности.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что лечение будет длительным процессом, равно как и расследование.

По его словам, как только его результаты будут известны, то их обязательно сообщат.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР официально подтвердили отравление Марианны Будановой
Буданова
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ГУР раскрыли подробности расследования дела об отравлении супруги Буданова
Марианна Буданова
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какое состояние здоровья жены Буданова после отравления — ответ ГУР
Марьяна Буданова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?