Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену Марианну и намекнул на ответ.
Буданов знает ответственных за отравление его жены
В интервью французскому изданию Liberation Буданов ответил на вопрос, было ли отравление покушением на его жизнь и как себя чувствует его жена.
На вопрос, знает ли он, кто несет ответственность за это отравление, Буданов ответил: "Конечно!"
У начальника ГУР также спросили его реакцию на то, что партнеры Украины озабочены перспективой перенесения войны на территорию России.
Отравления жены Буданова: что известно
В ноябре 2023 года сообщалось, что жену главу Главного управления разведки МОУ Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.
После отравления в ГУР ввели дополнительные меры безопасности.
Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что лечение будет длительным процессом, равно как и расследование.
По его словам, как только его результаты будут известны, то их обязательно сообщат.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-