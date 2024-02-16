Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что знает, кто отравил его жену Марианну и намекнул на ответ.

Буданов знает ответственных за отравление его жены

В интервью французскому изданию Liberation Буданов ответил на вопрос, было ли отравление покушением на его жизнь и как себя чувствует его жена.

Моя жена чувствует себя лучше. Поскольку я не употреблял никакого яда, мне трудно сказать, было ли это покушение на мою жизнь. Но я уже пережил много покушений и, вероятно, переживу еще многое. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите ответные действия на российской территории, и все это поймут. Поделиться

На вопрос, знает ли он, кто несет ответственность за это отравление, Буданов ответил: "Конечно!"

У начальника ГУР также спросили его реакцию на то, что партнеры Украины озабочены перспективой перенесения войны на территорию России.

Я всегда говорю им одно и то же: если вы озабочены тем, что война распространяется на Россию, приезжайте и высказывайте свои опасения здесь. Мы можем показать им множество городов, которые были стерты с лица земли. Если им есть что сказать после этого, я буду рад это услышать. Поделиться

Отравления жены Буданова: что известно

В ноябре 2023 года сообщалось, что жену главу Главного управления разведки МОУ Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами.

После отравления в ГУР ввели дополнительные меры безопасности.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что лечение будет длительным процессом, равно как и расследование.

По его словам, как только его результаты будут известны, то их обязательно сообщат.