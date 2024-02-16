Буданов знає, хто отруїв його дружину
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов знає, хто отруїв його дружину

Кирило Буданов
Джерело:  Liberation

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що знає, хто отруїв його дружину Маріанну й натякнув на відповідь.

Буданов знає відповідальних за отруєння його дружини

У інтерв’ю французькому виданню Liberation Буданов відповів на питання, чи було отруєння замахом на його життя та як почувається його дружина.

Моя дружина почувається краще. Оскільки я не вживав ніякої отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, ймовірно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють.

На питання, чи знає він, хто несе відповідальність за це отруєння, Буданов відповів: “Звісно!”.

У начальника ГУР також запитали його реакцію на те, що партнери України стурбовані перспективою перенесення війни на територію Росії.

Я завжди кажу їм одне й те саме: якщо ви стурбовані тим, що війна поширюється на Росію, приїжджайте і висловлюйте свої побоювання тут. Ми можемо показати їм велику кількість міст, які були стерті з лиця землі. Якщо їм є що сказати після цього, я буду радий це почути.

Отруєння дружини Буданова: що відомо

У листопаді 2023 року повідомлялося, що дружину очільника Головного управління розвідки МОУ Маріанну Буданову отруїли важкими металами.

Після отруєння у ГУР запровадили додаткові безпекові заходи.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що лікування буде тривалим процесом, так само як і розслідування.

За його словами, як тільки його результати будуть відомі, то їх обов'язково повідомлять.

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