Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що знає, хто отруїв його дружину Маріанну й натякнув на відповідь.
Буданов знає відповідальних за отруєння його дружини
У інтерв’ю французькому виданню Liberation Буданов відповів на питання, чи було отруєння замахом на його життя та як почувається його дружина.
На питання, чи знає він, хто несе відповідальність за це отруєння, Буданов відповів: “Звісно!”.
У начальника ГУР також запитали його реакцію на те, що партнери України стурбовані перспективою перенесення війни на територію Росії.
Отруєння дружини Буданова: що відомо
У листопаді 2023 року повідомлялося, що дружину очільника Головного управління розвідки МОУ Маріанну Буданову отруїли важкими металами.
Після отруєння у ГУР запровадили додаткові безпекові заходи.
Представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що лікування буде тривалим процесом, так само як і розслідування.
За його словами, як тільки його результати будуть відомі, то їх обов'язково повідомлять.
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