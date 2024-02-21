Почему уменьшилось количество ракетных ударов со стороны РФ. Буданов назвал причину

Ракетные удары по Украине в последние недели прекратились из-за истощения российских поставок. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Россия временно уменьшила количество ракетных ударов по Украине

Буданов подчеркнул, что в последние недели ракетные удары по украинским городам прекратились, поскольку российские поставки закончились.

Кроме того, Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может изготовить, и хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными, а новых было всего 178.

В результате, по словам Буданова, России будет трудно достичь своей главной стратегической цели – захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей в этом году.

У них нет сил, – заявил Буданов. Поделиться

Он признал, что украинские силы, превосходящие по численности и вооружению, находятся в тяжелом положении.

Но у России тоже есть проблемы, – заявил Буданов. Кирилл Буданов Начальник ГУР

По его словам, профессиональная армия России была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения в Украину, поэтому сейчас она бросает в самоубийственные атаки необученных призывников.

Что известно об атаке РФ по Украине 21 февраля

В ночь на 21 февраля российские захватчики совершили атаку зенитной управляемой ракетой С-300 (Ростовская обл.), управляемой авиационной ракетой Х-59 (Белгородская обл.), четырьмя крылатыми ракетами Х-22 (Ростовская обл.) и 19-ю ударными беспилотниками типа "Shahed" (Приморско-Ахтарск - РФ.).

Украинским защитникам удалось успешно уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 «шахедов» в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.