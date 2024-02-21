Чому зменшилася кількість ракетних ударів з боку РФ. Буданов назвав причину

Ракетні удари по Україні в останні тижні припинилися через виснаження російських поставок. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Росія тимчасово зменшила кількість ракетних ударів по Україні

Буданов підкреслив, що останніми тижнями ракетні удари по українських містах припинилися, оскільки російські поставки закінчилися.

Окрім цього Росія використовує більше артилерійських снарядів, ніж може виготовити, і хоча торік на озброєння надійшли сотні танків, більшість із них були старими моделями, знятими зі зберігання і відремонтованими, а нових було всього 178.

У результаті, за словами Буданова, Росії буде важко досягти своєї головної стратегічної мети — захопити всі східні райони Донецької та Луганської областей цього року.

У них немає сил, — заявив Буданов. Поширити

Він визнав, що українські сили, які переважають за чисельністю та озброєнням, перебувають у важкому становищі.

Але у Росії теж є проблеми, — заявив Буданов. Кирило Буданов Начальник ГУР

За його словами, професійна армія Росії була значною мірою знищена в перший рік вторгнення в Україну, тому зараз вона кидає в самовбивчі атаки ненавчених призовників.

Що відомо про атаку РФ по Україні 21 лютого

У ніч на 21 лютого російські загарбники здійснили атаку зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська обл.), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська обл.), 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська обл.) та 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ — РФ.).

Українським захисникам вдалося успішно знищити керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.