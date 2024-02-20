Росія ударила ракетами по багатоповерхівках у Краматорську. Є поранені

Російська армія 20 лютого завдала ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Внаслідок цього постраждали люди.
Ракетний удар по Краматорську 20 лютого: що відомо
Росія направила ракети на цивільну забудову Краматорська. Є поранені.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зазначається, що близько 20-ї години в місті прогриміли два вибухи – росіяни влучили в промзону та житлову забудову.
Відомо про трьох поранених і численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.
Проблеми з водою у Краматорську
У міськраді повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу в Краматорську можливі перебої водопостачання.
Вода, яка подається – технічна. Перед вживанням її необхідно обов'язково прокип'ятити.
Також у разі потреби буде організовано підвезення води.
Обстріл Краматорська та Слов'янська
Ввечері 17 лютого російські війська ударили по Краматорську та Слов'янську в Донецькій області.
По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. У Слов'янську снаряд влучив у школу. Як повідомляли тоді в ОВА, під завалами в обох містах могли бути люди.
На наступний день стало відомо, що через обстріл у Слов'янську загинув охоронець, а у Краматорську з-під завалів дістали тіла 46-річної жінки та її 23-річного сина. Також у ході пошуково-рятувальних робіт в Краматорську знайшли рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблих.
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