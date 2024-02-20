Росія ударила ракетами по багатоповерхівках у Краматорську. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія ударила ракетами по багатоповерхівках у Краматорську. Є поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ

Російська армія 20 лютого завдала ракетного удару по Краматорську в Донецькій області. Внаслідок цього постраждали люди.

Ракетний удар по Краматорську 20 лютого: що відомо

Росія направила ракети на цивільну забудову Краматорська. Є поранені.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорськ знову під ворожим вогнем.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Зазначається, що близько 20-ї години в місті прогриміли два вибухи – росіяни влучили в промзону та житлову забудову.

Відомо про трьох поранених і численні пошкоджені багатоповерхівки. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

Проблеми з водою у Краматорську

У міськраді повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу в Краматорську можливі перебої водопостачання.

Вода, яка подається – технічна. Перед вживанням її необхідно обов'язково прокип'ятити.

Також у разі потреби буде організовано підвезення води.

Обстріл Краматорська та Слов'янська

Ввечері 17 лютого російські війська ударили по Краматорську та Слов'янську в Донецькій області.

По Краматорську росіяни випустили три ракети. Поцілили у промзону та приватний сектор. У Слов'янську снаряд влучив у школу. Як повідомляли тоді в ОВА, під завалами в обох містах могли бути люди.

На наступний день стало відомо, що через обстріл у Слов'янську загинув охоронець, а у Краматорську з-під завалів дістали тіла 46-річної жінки та її 23-річного сина. Також у ході пошуково-рятувальних робіт в Краматорську знайшли рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблих.

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