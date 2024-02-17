Злочинна армія РФ ввечорі, 17 лютого, завдала серію ударів по житлових будинках у Слов'янську та Краматорську. Наразі під завалами перебувають місцеві жителі.

Що відомо про атаку армії по Слов’янську та Краматорську

За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, тільки по Краматорську російські військові злочинці випустили 3 ракети.

Зокрема, влучання зафіксовані у приватному житловому секторі та промисловій зоні.

Філашкін зазначив, що під завалами одного зі зруйнованих будинків може перебувати сім’я з 4 людей, серед яких двоє неповнолітніх 14 і 16 років.

Глава Донецької ОВА наголосив, що внаслідок атаки по Краматорську російські окупанти зруйнували 2 житлові будинки та пошкодили ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники, - зазначив глава Донецької ОВА. Поширити

Що відомо про повітряну загрозу в Україні через атаки дронів армії РФ

Представники командування Повітряних сил ЗСУ попередили, що ввечорі, 17 лютого російські військові злочинці вже традиційно випустили групу дронів по Україні.

Так, близько 21:30 українські військові попередили про ворожі дрони у Юр’ївському та Синельниківському районах Дніпропетровської області. Дрони тримали північний та північно-західний курс.

О 21:54 у Повітряних силах попередили про загрозу дронів мешканців Харківської області. Ворожі безпілотники тримають північний та північно-західний курси в західній частині Харківської області.