Армия РФ ударила по жилым домам в Славянске и Краматорске
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила по жилым домам в Славянске и Краматорске

Армия РФ атаковала Краматорск
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Преступная армия РФ вечером, 17 февраля, нанесла серию ударов по жилым домам в Славянске и Краматорске. В настоящее время под завалами находятся местные жители.

Что известно об атаке армии по Славянску и Краматорску

По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, только по Краматорску российские военные преступники выпустили 3 ракеты.

В частности, попадания зафиксированы в частном жилищном секторе и промышленной зоне.

Филашкин отметил, что под завалами одного из разрушенных домов может находиться семья из 4 человек, среди которых двое несовершеннолетних 14 и 16 лет.

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что в результате атаки по Краматорску российские оккупанты разрушили 2 жилых дома и повредили еще 23.

В Славянске снаряд попал в школу. По предварительной информации, пид завалами может быть один человек.

На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели, – отметил глава Донецкой ОВА.

Что известно о воздушной угрозе в Украине из-за атак дронов армии РФ

Представители командования Воздушных сил ВСУ предупредили, что вечером, 17 февраля, российские военные преступники уже традиционно выпустили группу дронов по Украине.

Так, около 21:30 украинские военные предупредили о вражеских дронах в Юрьевском и Синельниковском районах Днепропетровской области. Дроны держали северный и северо-западный курс.

В 21:54 в Воздушных силах предупредили об угрозе дронов жителей Харьковской области. Вражеские беспилотники держат северный и северо-западный курсы в западной части Харьковской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ атаковала дроном Харьковскую область. Есть раненые
Харьковская обласная прокуратура
обстрел
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ сбросила авиабомбы на Купянск. Под завалами остаются люди — видео
Атака армии РФ по Купянску
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия массированно обстреливает Херсон. Есть погибший и раненые
Херсонская ГВА
Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?