Преступная армия РФ вечером, 17 февраля, нанесла серию ударов по жилым домам в Славянске и Краматорске. В настоящее время под завалами находятся местные жители.

Что известно об атаке армии по Славянску и Краматорску

По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, только по Краматорску российские военные преступники выпустили 3 ракеты.

В частности, попадания зафиксированы в частном жилищном секторе и промышленной зоне.

Филашкин отметил, что под завалами одного из разрушенных домов может находиться семья из 4 человек, среди которых двое несовершеннолетних 14 и 16 лет.

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что в результате атаки по Краматорску российские оккупанты разрушили 2 жилых дома и повредили еще 23.

В Славянске снаряд попал в школу. По предварительной информации, пид завалами может быть один человек.

На местах ударов работают представители власти, полиция и спасатели, – отметил глава Донецкой ОВА. Поделиться

Что известно о воздушной угрозе в Украине из-за атак дронов армии РФ

Представители командования Воздушных сил ВСУ предупредили, что вечером, 17 февраля, российские военные преступники уже традиционно выпустили группу дронов по Украине.

Так, около 21:30 украинские военные предупредили о вражеских дронах в Юрьевском и Синельниковском районах Днепропетровской области. Дроны держали северный и северо-западный курс.

В 21:54 в Воздушных силах предупредили об угрозе дронов жителей Харьковской области. Вражеские беспилотники держат северный и северо-западный курсы в западной части Харьковской области.