Армия РФ атаковала дроном Харьковскую область. Есть раненые

Оккупанты также нанесли авиаудар по одному из сел.

Армия РФ атаковала дроном Харьковскую область.

Российские войска днем в четверг, 15 февраля, атаковали беспилотником поселок Двухлетняя Купянского района Харьковской области. Есть пострадавшие.

В результате атаки двое местных жителей в возрасте 51 и 47 лет получили ранения.

Утром войска РФ также совершили авиаудар по деревне Черное Вильхуватской территориальной громаде. В населенном пункте разрушен жилой дом и повреждены частные домовладения.

Что известно об обстреле Харьковской области 15 февраля

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись 16 населенных пунктов Харьковщины :

Уди

Стрелка,

Волчанск

Нестертное

Чугуновка

Дворичанское и др.

Ночью 15 февраля РФ нанесла ракетный удар по г. Чугуев.

В результате удара погибла 67-летняя женщина

Также полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 рядом расположенные частные дома. В 7 домах повреждено остекление окон и крыш.

В 16:16 враг совершил ракетный обстрел С-300 с. Большой Бурлук Купянского района. Попадание в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Двое мужчин погибли, пять гражданских травмированы.

Отмечается, что из-под завалов дома спасатели извлекли тело 74-летней женщины.

Таким образом, в результате ракетной атаки количество погибших выросло до трех. Ранения получили пять человек, — отмечает председатель.

На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция.

Как сообщил в 11.20 Синегубов, одно тело 55-летней женщины спасатели деблокировали из-под завалов.

Число погибших возросло до четырех .