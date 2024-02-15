Армия РФ атаковала дроном Харьковскую область. Есть раненые

Оккупанты также нанесли авиаудар по одному из сел.
Армия РФ атаковала дроном Харьковскую область.
Российские войска днем в четверг, 15 февраля, атаковали беспилотником поселок Двухлетняя Купянского района Харьковской области. Есть пострадавшие.
В результате атаки двое местных жителей в возрасте 51 и 47 лет получили ранения.
Утром войска РФ также совершили авиаудар по деревне Черное Вильхуватской территориальной громаде. В населенном пункте разрушен жилой дом и повреждены частные домовладения.
Что известно об обстреле Харьковской области 15 февраля
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись 16 населенных пунктов Харьковщины :
Уди
Стрелка,
Волчанск
Нестертное
Чугуновка
Дворичанское и др.
Ночью 15 февраля РФ нанесла ракетный удар по г. Чугуев.
В результате удара погибла 67-летняя женщина
Также полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 рядом расположенные частные дома. В 7 домах повреждено остекление окон и крыш.
В 16:16 враг совершил ракетный обстрел С-300 с. Большой Бурлук Купянского района. Попадание в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Двое мужчин погибли, пять гражданских травмированы.
Отмечается, что из-под завалов дома спасатели извлекли тело 74-летней женщины.
Таким образом, в результате ракетной атаки количество погибших выросло до трех. Ранения получили пять человек, — отмечает председатель.
На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция.
Как сообщил в 11.20 Синегубов, одно тело 55-летней женщины спасатели деблокировали из-под завалов.
Число погибших возросло до четырех .
По предварительной информации, оккупанты применили зенитные ракеты С-300.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-