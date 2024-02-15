Армія РФ атакувала дроном Харківську область. Є поранені

Окупанти також завдали авіаудару по одному із сіл.

Армія РФ атакувала дроном Харківську область.

Російські війська вдень у четвер, 15 лютого, атакували безпілотником селище Дворічна Купʼянського району Харківської області. Є постраждалі.

Унаслідок атаки двоє місцевих жителів віком 51 та 47 років дістали поранення.

Уранці війська РФ також здійснили авіаудар по селі Чорне Вільхуватської територіальної громади. У населеному пункті зруйновано житловий будинок та пошкоджено приватні домоволодіння.

Що відомо про обстріл Харківської області 15 лютого

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 16 населених пунктів Харківщини:

Уди

Стрілеча,

Вовчанськ

Нестерне

Чугунівка

Дворічанське та ін.

Вночі 15 лютого РФ завдала ракетного удару по м. Чугуїв.

Внаслідок удару загинула 67-річна жінка

Також повністю зруйновано житловий будинок та частково зруйновані 3 поряд розташовані приватні будинки. У 7 будинках пошкоджено скління вікон та дахи.

О 16:16 ворог здійснив ракетний обстріл С-300 с. Великий Бурлук Куп‘янського району. Влучання у двохповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. Двоє чоловіків загинули, пʼять цивільних травмовано.

Зазначається, що з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло 74-річної жінки.

Таким чином внаслідок ракетної атаки кількість загиблих виросла до трьох. Поранення отримали п'ятеро осіб, — зазначає голова.

На місці ракетного удару продовжується пошуково-рятувальна операція.

Як повідомив об 11:20 Синєгубов, одне тіло 55-річної жінки рятувальники деблокували з-під завалів.

Кількість загиблих зросла до чотирьох.