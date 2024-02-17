Преступная армия РФ атаковала авиабомбами Купянск в Харьковской области. Разрушены жилые дома. Под завалами остаются люди.

Что известно о последствиях атаки армии РФ по Купянску

Как отмечают представители Офиса генпрокурора, российские военные преступники 17 февраля около 13:20 сбросили авиабомбы на город.

Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Еще одна – тоже в дом. Известно, что спасатели деблокировали из-под завалов женщину и получили ранения. Под завалами находятся еще люди.

В настоящее время известно о пяти пострадавших людях. Имеются разрушения и повреждения ряда гражданских объектов.

Предварительно, русские войска сбросили на Купянск не менее пяти авиабомб.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).

Что известно о последствиях обстрела армией Херсона

По информации представителей Херсонской ОВО, российские военные в течение дня обстреливают территории Херсона. Пока известно еще о одном пострадавшем.

По данным ОВА, 58-летний мужчина получил взрывную травму и ранение бедра на территории одного из предприятий. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.

Не прекращаются обстрелы из дронов и в области. В одном из сел Дарьевской общины есть попадание в микроавтобус центра гуманитарной помощи. А также по объектам водообеспечения, отмечают в ОВА. Поделиться

Сегодня около 14.00 российские военные уже атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина.

Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.

Позже стало известно также об обстреле Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.