Преступная армия РФ атаковала авиабомбами Купянск в Харьковской области. Разрушены жилые дома. Под завалами остаются люди.
Что известно о последствиях атаки армии РФ по Купянску
Как отмечают представители Офиса генпрокурора, российские военные преступники 17 февраля около 13:20 сбросили авиабомбы на город.
Одна из авиабомб попала в двухэтажный многоквартирный дом. Еще одна – тоже в дом. Известно, что спасатели деблокировали из-под завалов женщину и получили ранения. Под завалами находятся еще люди.
В настоящее время известно о пяти пострадавших людях. Имеются разрушения и повреждения ряда гражданских объектов.
Предварительно, русские войска сбросили на Купянск не менее пяти авиабомб.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).
Что известно о последствиях обстрела армией Херсона
По информации представителей Херсонской ОВО, российские военные в течение дня обстреливают территории Херсона. Пока известно еще о одном пострадавшем.
По данным ОВА, 58-летний мужчина получил взрывную травму и ранение бедра на территории одного из предприятий. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести.
Сегодня около 14.00 российские военные уже атаковали территории Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадал местный мужчина.
Оккупанты также обстреляли Харьковскую область. В результате обстрела ранены, а двое детей находятся под завалами.
Позже стало известно также об обстреле Сумской области. Там в результате российской агрессии загнул местный житель.
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