Армія РФ скинула авіабомби на Куп'янськ. Під завалами залишаються люди — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ скинула авіабомби на Куп'янськ. Під завалами залишаються люди — відео

атака армії по Куп'янську
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ атакувала авіабомбами Куп'янськ на Харківщині. Зруйновано житлові будинки. Під завалами залишаються люди. 

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Куп’янську

Як зазначають представники Офісу генпрокурора, російські військові злочинці 17 лютого близько 13:20 скинули авіабомби на місто.

Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Ще одна - теж у будинок. Відомо, що рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами знаходяться ще люди.

На цей час відомо про п'ятьох постраждалих людей. Є руйнування і пошкодження низки цивільних об'єктів.

Попередньо, російський війська скинули на Куп'янськ щонайменше п'ять авіабомб.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

Що відомо про наслідки обстрілу армією Херсона

За інформацією представників Херсонської ОВА, російські військові протягом дня обстрілюють території Херсона. Наразі відомо про ще одного постраждалого.

За даними ОВА, 58-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення стегна на території одного з підприємств. Наразі він у стані середньої тяжкості.

Не припиняються обстріли з дронів і в області. В одному з сіл Дарʼївської громади є влучання в мікроавтобус центру гуманітарної допомоги. А також по обʼєктах водозабезпечення, -зазначають в ОВА.

Сьогодні близько 14:00 російські військові вже атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік.

Окупанти також обстріляли Харківську область. В результаті обстрілу є поранені, а двоє дітей наразі знаходяться під завалами.

Пізніше стало відомо також про обстріл Сумської області. Там в результаті російської агресії загнув місцевий житель.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 13 ракет різних типів під час атаки Росії по Україні
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ атакувала дроном Харківську область. Є поранені
Харківська обласна прокуратура
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала ракетами Кіровоградщину та Полтавщину
Андрій Райкович / Кіровоградська ОВА
Ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?