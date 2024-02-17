Злочинна армія РФ атакувала авіабомбами Куп'янськ на Харківщині. Зруйновано житлові будинки. Під завалами залишаються люди.

Що відомо про наслідки атаки армії РФ по Куп’янську

Як зазначають представники Офісу генпрокурора, російські військові злочинці 17 лютого близько 13:20 скинули авіабомби на місто.

Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Ще одна - теж у будинок. Відомо, що рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами знаходяться ще люди.

На цей час відомо про п'ятьох постраждалих людей. Є руйнування і пошкодження низки цивільних об'єктів.

Попередньо, російський війська скинули на Куп'янськ щонайменше п'ять авіабомб.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ст.438 КК України).

Що відомо про наслідки обстрілу армією Херсона

За інформацією представників Херсонської ОВА, російські військові протягом дня обстрілюють території Херсона. Наразі відомо про ще одного постраждалого.

За даними ОВА, 58-річний чоловік отримав вибухову травму та поранення стегна на території одного з підприємств. Наразі він у стані середньої тяжкості.

Не припиняються обстріли з дронів і в області. В одному з сіл Дарʼївської громади є влучання в мікроавтобус центру гуманітарної допомоги. А також по обʼєктах водозабезпечення, -зазначають в ОВА. Поширити

Сьогодні близько 14:00 російські військові вже атакували території Херсону. В результаті ворожого обстрілу постраждав місцевий чоловік.

Окупанти також обстріляли Харківську область. В результаті обстрілу є поранені, а двоє дітей наразі знаходяться під завалами.

Пізніше стало відомо також про обстріл Сумської області. Там в результаті російської агресії загнув місцевий житель.