Удень 16 лютого по всій території України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Ракетна атака на Кіровоградську та Полтавську області

О 14:56 у Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу. У Кропивницькому районі після вибухів без постраждалих і руйнувань.

Водночас російські війська запустили балістичні ракети по Полтавській області. За даними ОВА, в області чули вибухи, постраждалих і руйнувань немає.

Ракетна атака 15 лютого

У ніч на 15 лютого російські війська завдали масованої ракетної атаки по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – «Калібр», балістичними ракетами «Іскандер-М»/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

З 26 ракет різних типів сили ППО знищили 13 ракет:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

2 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59

Серед ракет, якими атакувала Росія, ймовірно, були і ракети північнокорейського виробництва KN-23.

У Львові ракета влучила в об’єкт інфраструктури, пошкоджені дві школи, дитсадок і 18 житлових будинків. Поранено 2 людини.

У Запоріжжі поранена одна людина і є влучання по обʼєкту інфраструктури. Про двох поранених повідомили на Хмельниччині.

Над Києвом всі ракети збили, постраждалих чи руйнувань немає.