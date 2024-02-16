Днем 16 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Ракетная атака в Кировоградской и Полтавской области

В 14:56 в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. В Кропивницком районе после взрывов без пострадавших и разрушений.

В то же время, российские войска запустили баллистические ракеты по Полтавской области. По данным ОВА, в области слышали взрывы, пострадавших и разрушений нет.

Ракетная атака 15 февраля

В ночь на 15 февраля российские войска нанесли массированную ракетную атаку по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – «Калибр», баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23, зенитными управляемыми. ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Из 26 ракет разных типов силы ПВО уничтожили 13 ракет:

8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

2 крылатые ракеты «Калибр»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59

Посреди ракет, которыми атаковала Россия, возможно, были и ракеты северокорейского производства KN-23.

Во Львове ракета попала в объект инфраструктуры, повреждены две школы, детсад и 18 жилых домов. Ранены 2 человека.

В Запорожье ранен один человек и есть попадание по объекту инфраструктуры. О двух раненых сообщили в Хмельницкой области.

Над Киевом все ракеты сбили, пострадавших или разрушений нет.