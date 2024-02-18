Ракетний обстріл Краматорська. Армія РФ пошкодила понад 130 будинків
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний обстріл Краматорська. Армія РФ пошкодила понад 130 будинків

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ

Росія здійснила 17 лютого ракетну атаку на Краматорськ. Загинуло три людини.

Російська армія руйнує Краматорськ

Унаслідок обстрілу російськими військами Краматорська повністю знищені два будинки та ще 137 зазнали пошкоджень.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Учора вночі росіяни випустили по місту 3 ракети Х-22 – загинули 2 жінки 45 і 74 років та чоловік 23 років. 2 будинки повністю зруйновано, пошкоджено 137.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Начальник ОВА додав, що крім приватного сектору, пошкоджено також промислові будівлі.

У Краматорську завершили пошукову операцію

На місці російського ракетного удару у Краматорську завершили пошуки постраждалих.

Про це повідомила Краматорська МВА.

Пошукові операції у Краматорську завершені, рятувальники деблокували з-під завалів останні фрагменти тіла загиблої жінки – третьої жертви ракетного удару. Росія вбила бабусю та матір із сином

17 лютого ворог ударив ракетами по Краматорську. Уламками засобів ураження й вибуховими хвилями пошкоджені понад 20 домогосподарств і автомобіль. Внаслідок удару загинули три людини.

Вранці 18 лютого на місці удару розгорнули оперативний штаб, тривала пошукова операція.

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